Ece Gürel'in babasından cadılık eğitimi açıklaması: Kızımı kurban ettiler

Son olarak cadılık eğitimi aldığı öne sürülen Gürel'in babası Muharrem Koçoğlu, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında isyan etti.

Kızının cadılık okuluna gitmediğini dile getiren baba, "Ben kızımın arkasındayım, böyle bir şey olsa bana söyler. Astronomi dersi aldığını biliyorum. Öyle bir şey olsa ben bilirim. Benim kızımın aklının ucundan böyle bir şey geçmez." dedi.

"Benim kızım Müslüman bir insan, oruçlu vaziyette." diyen baba Koçoğlu, "Sizin aklınız mantığınız alıyor mu? Bu kadar şeyin imkanı yok." ifadelerini kullanarak iddialara tepki gösterdi.