Ece Gürel'in babasından cadılık eğitimi açıklaması: Kızımı kurban ettiler
Ece Gürel'in babası Muharrem Koçoğlu, kızının cadılık okuluna gitmediğini sadece astronomi dersi aldığını dile getirdi. Gürel'e "Witchcraft" (cadılık eğitimi) verdiği iddia edilen Hale Nur Özen ise gözaltına alınmış, ardından adli kontrol ve yurt dışı yasağı ile serbest bırakılmıştı. Cadılık eğitimi haberlerine gözyaşlarıyla isyan eden baba, "Kızımı kurban ettiler." dedi.
İstanbul Belgrad Ormanı'nda kaybolup 4 gün sonunda bulunan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Ece Gürel'in yaşadıklarıyla ilgili araştırmalar devam ederken yeni iddialar da ortaya atılıyor.