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Ece Gürel'in eşi Sezer Gürel Instagram profilindeki Grabovoi sayılarıyla ilgili konuştu : Rakamlar şifre mi içeriyor?

Belgrad Ormanı'nda kaybolmasının ardından 4 gün sonra donmak üzereyken bulunan Mimar Ece Gürel, yaşamını yitirdi. Ece Gürel'in ölümü ardından birçok soru yanıt beklerken konuyla ilgili birçok iddia ortaya atılmıştı. Ece Gürel'in eşi Sezer Gürel'in sosyal medya hesabındaki sayılar en çok merak edilen ve konuşulanlar arasındaydı. Ece Gürel'in ailesi ve eşi ortaya atılan iddiaları canlı yayında yanıtladı.

Ece Gürel'in eşi Sezer Gürel Instagram profilindeki Grabovoi sayılarıyla ilgili konuştu : Rakamlar şifre mi içeriyor? - 1

İstanbul Belgrad Ormanı'nda kaybolup 4 gün sonunda bulunan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Ece Gürel'in yaşadıklarıyla ilgili araştırmalar devam ederken yeni iddialar da ortaya atılıyor. Son olarak cadılık eğitimi aldığı öne sürülen Gürel'in ailesi ortaya atılan iddialara sitemde bulundu ve şüphelerini dile getirdi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Ece Gürel'in eşi Sezer Gürel Instagram profilindeki Grabovoi sayılarıyla ilgili konuştu : Rakamlar şifre mi içeriyor? - 2

"YÜRÜYÜŞ YOLU DIŞINA ÇIKMAZDI"

İddialara yönelik açıklamada bulunan Sezer Gürel, "Eşim hayat doluydu. 10 yılı aşkın beraberliğimiz var. Fırsat buldukça tatil yaptık. Kim diyebilir ki aile içerisinde kızgınlık olmadığı bir an oluyor mu? Astrolojiyle ilgileniyordu başka yerlere çekildi. "Neden yalnız bıraktın, neden gitmedin?" diye soruyorlar. Ben nasıl istediğim birşeyi alabiliyor, yapabiliyorsam, eşim de kurs almak istediğinde anlaşabiliyorsak ona destek oluyordum." ifadelerini kullandı.

Eşinin ölümüne dair konuşan Sezer Gürel; "Biz beraber gittiğimizde bizi gölete gitmemize izin vermezdi. Yükseklere çıkmak istediğimizde "ne işiniz var orada" derdi. Yürüyüş yolu dışına çıkmazdı." sözleriyle şüphelerini dile getirdi.

Ece Gürel'in eşi Sezer Gürel Instagram profilindeki Grabovoi sayılarıyla ilgili konuştu : Rakamlar şifre mi içeriyor? - 3

EŞİNİN SOSYAL MEDYA HESABINDAKİ RAKAMLAR MESAJ MI İÇERİYOR?

Sezer Gürel Müge Anlı'nın sorması üzerine Instagram profilindeki rakamlara ilişkin "Bir gün eşim geldi Ece, numaramaların şanslı olduğuna inanırdı, kendi düzenledi onları. Hiç bilgim yok, kötü bir şey olduğunu sanmıyorum. Astroloji dersi aldığı için numaraların şanslı oluğuna inanıyordu. Ben çok ilgilenmediğim için ona iyi geldiğini düşünerek karşı çıkmadım." ifadelerini kullandı. Eşi Sezer'in açıklamalarını Ece Gürel'in annesi Gülşen Koçoğlu da doğruladı.

Ece Gürel'in eşi Sezer Gürel Instagram profilindeki Grabovoi sayılarıyla ilgili konuştu : Rakamlar şifre mi içeriyor? - 4

ŞÜPHELERİNİ DİLE GETİRDİLER

Baba Muharrem Koçoğlu ise şüphelerini "Benim kızım o karanlıkta kalamaz, aklını oynatır. Bentlerden döner benim kızım. Benim kızım arkadaşıyla dahi buluşsa benim haberim olurdu. Eve saat kaçta döndü haberim var. İşten çıksın arar, saat 18.30'u geçsin ben ararım. Evliler ama Sezer'den çok onu ben kontrol ederim. Bağımlılık var biz de" sözleriyle dile getirdi. Daha önce "kurban ettiler" açıklamasında bulunan Koçoğlu, bu cümlenin yanlış anlaşıldığını, kızının ayine gitmediğini, kafa dinlemeye gittiğin belirtti. Aile üyeleri Ece'yi birinin götürüp ormana geri getirdiğini düşündüklerini iletti.

Ece Gürel'in eşi Sezer Gürel Instagram profilindeki Grabovoi sayılarıyla ilgili konuştu : Rakamlar şifre mi içeriyor? - 5

NE OLMUŞTU? 

Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden 2 Mart Pazar günü gezmek için Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek çıkan Gürel kaybolmuş, yakınlarının ihbarı üzerine ormanda çok sayıda arama kurtarma ekibinin katılımıyla geniş çaplı arama çalışması başlatılmıştı.

Ekiplerin 4 gün süren çalışması sonucu gece saatlerinde bulunan Gürel, hipotermi ve beraberinde gelişen komplikasyonlar sonucu nedeniyle hayatını kaybetmişti.

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