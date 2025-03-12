Ece Gürel'in eşi Sezer Gürel Instagram profilindeki Grabovoi sayılarıyla ilgili konuştu : Rakamlar şifre mi içeriyor?
Belgrad Ormanı'nda kaybolmasının ardından 4 gün sonra donmak üzereyken bulunan Mimar Ece Gürel, yaşamını yitirdi. Ece Gürel'in ölümü ardından birçok soru yanıt beklerken konuyla ilgili birçok iddia ortaya atılmıştı. Ece Gürel'in eşi Sezer Gürel'in sosyal medya hesabındaki sayılar en çok merak edilen ve konuşulanlar arasındaydı. Ece Gürel'in ailesi ve eşi ortaya atılan iddiaları canlı yayında yanıtladı.
İstanbul Belgrad Ormanı'nda kaybolup 4 gün sonunda bulunan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Ece Gürel'in yaşadıklarıyla ilgili araştırmalar devam ederken yeni iddialar da ortaya atılıyor. Son olarak cadılık eğitimi aldığı öne sürülen Gürel'in ailesi ortaya atılan iddialara sitemde bulundu ve şüphelerini dile getirdi.