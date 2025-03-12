Ece Gürel'in eşi Sezer Gürel Instagram profilindeki Grabovoi sayılarıyla ilgili konuştu : Rakamlar şifre mi içeriyor?

"YÜRÜYÜŞ YOLU DIŞINA ÇIKMAZDI"

İddialara yönelik açıklamada bulunan Sezer Gürel, "Eşim hayat doluydu. 10 yılı aşkın beraberliğimiz var. Fırsat buldukça tatil yaptık. Kim diyebilir ki aile içerisinde kızgınlık olmadığı bir an oluyor mu? Astrolojiyle ilgileniyordu başka yerlere çekildi. "Neden yalnız bıraktın, neden gitmedin?" diye soruyorlar. Ben nasıl istediğim birşeyi alabiliyor, yapabiliyorsam, eşim de kurs almak istediğinde anlaşabiliyorsak ona destek oluyordum." ifadelerini kullandı.



Eşinin ölümüne dair konuşan Sezer Gürel; "Biz beraber gittiğimizde bizi gölete gitmemize izin vermezdi. Yükseklere çıkmak istediğimizde "ne işiniz var orada" derdi. Yürüyüş yolu dışına çıkmazdı." sözleriyle şüphelerini dile getirdi.