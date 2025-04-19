Ece Gürel'in otopsi raporu tamamlandı: Ölüm nedeni hipotermi, Zehirlenme ve başka bir DNA yok

Detaylı histopatolojik, toksikolojik, biyolojik ve mikrobiyolojik incelemelerin sonucunda, Ece Gürel’in ölüm nedeninin soğuğa maruz kalma (hipotermi) olduğu ve bu durumun ardından gelişen rabdomiyoliz, akut böbrek yetmezliği ve dissemine intravasküler koagülasyon (DIC) gibi komplikasyonların olduğu belirtildi.