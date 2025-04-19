Ece Gürel'in otopsi raporu tamamlandı: Ölüm nedeni hipotermi, Zehirlenme ve başka bir DNA yok
Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan dört gün sonra bitkin halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Ece Gürel’in otopsi raporu tamamlandı.
Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan otopsi raporunda, Gürel’e radyolojik görüntüleme, ölü muayenesi ve detaylı otopsi işlemleri uygulandığı belirtildi.
Raporda travmatik bir etkene, zehirlenmeye ya da yabancı bir kişinin DNA profiline rastlanmadığı kaydedildi.