Eczacılar Günü mesajları ve kutlama sözleri
Eczacılar Günü her yıl aynı tarihte kutlanıyor. Bilimselliği ön planda tutarak verdiği emekle toplum sağlığına hizmet ederek bilginin ve şifanın adresi olan eczacılara minnetlerini ve saygılarını dile getirmek isteyen vatandaşlar, Eczacılar Günü mesajları ve kutlama sözleri paylaşımında bulunuyor. Sosyal medyada en çok beğeni alan Eczacılar Günü mesajlarını bir araya getirdik
25 Eylül, sağlık sektörünün temel taşlarından birini oluşturan eczacılık mesleğinin insan sağlığındaki vazgeçilmez rolünü vurgulamak ve mesleki gelişime katkı sağlamak amacıyla Türk Eczacıları Birliğinin önerisiyle bütün dünyada “Dünya Eczacılar Günü” olarak kutlanmaktadır.