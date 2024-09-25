Eczacılar Günü mesajları ve kutlama sözleri

Eczacılar Günü her yıl aynı tarihte kutlanıyor. Bilimselliği ön planda tutarak verdiği emekle toplum sağlığına hizmet ederek bilginin ve şifanın adresi olan eczacılara minnetlerini ve saygılarını dile getirmek isteyen vatandaşlar, Eczacılar Günü mesajları ve kutlama sözleri paylaşımında bulunuyor. Sosyal medyada en çok beğeni alan Eczacılar Günü mesajlarını bir araya getirdik

Eczacılar Günü mesajları ve kutlama sözleri - 1

25 Eylül, sağlık sektörünün temel taşlarından birini oluşturan eczacılık mesleğinin insan sağlığındaki vazgeçilmez rolünü vurgulamak ve mesleki gelişime katkı sağlamak amacıyla Türk Eczacıları Birliğinin önerisiyle bütün dünyada “Dünya Eczacılar Günü” olarak kutlanmaktadır.

TÜRKİYE HABERLERİ

Eczacılar Günü mesajları ve kutlama sözleri - 2

ECZACILAR GÜNÜ MESAJLARI

"Topluma ve hayata değer katan meslektaşlarımızın 25 Eylül Dünya Eczacılar Günü’nü kutluyor; insanı yaşatmak adına verilen kutsal mücadelede hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan tüm meslektaşlarımıza paha biçilemez emeklerinden dolayı şükranlarımızı sunuyoruz."

"Her biri sağlığımız için gece gündüz demeden çalışan, bilgi ve deneyimleriyle toplum sağlığının korunmasında kritik rol oynayan eczacılarımızın Eczacılar Günü'nü kutluyor, meslek hayatlarında başarılar diliyorum. Daha sağlıklı yarınlar sizlerle mümkün."

"Sağlık sektörünün temel taşlarından birini oluşturan mesleğimizin, insan sağlığındaki vazgeçilmez rolünü bir kez daha hatırlatarak, 25 Eylül Dünya Eczacılar Günü”nü kutluyoruz. "

"Sağlık sistemimizin vazgeçilmez bir parçası olan eczacılarımız, bilgi ve özverileriyle her zaman yanımızda oldular. Hastalara doğru tedaviye ulaşma yolunda rehberlik eden eczacılarımıza, gösterdikleri sabır ve emek için teşekkür ediyorum."

Eczacılar Günü mesajları ve kutlama sözleri - 3

"Ülkemizin dört bir yanında tüm zorluklara rağmen insan sağlığı için özveriyle çalışan eczacılarımızın 25 Eylül Dünya Eczacılar Günü’nü en içten duygularımla kutlar; sağlık, başarı ve mutluluklar dilerim."

"Ülkemizin dört bir yanında halk sağlığının korunması için gece gündüz gayretle çalışan eczacılarımızın 25 Eylül Dünya #EczacılarGünü’nü kutluyorum."

"Bilimin ışığında, toplumun kalbinde, ilacın olduğu her yerde ve her koşulda kesintisiz şifa dağıtan eczacılarımızın 25 Eylül Dünya Eczacılar Gününü kutluyoruz."

Eczacılar Günü mesajları ve kutlama sözleri - 4

"Sağlığımızın görünmez kahramanları olan eczacılar, her gün toplum sağlığını koruma ve geliştirme adına büyük bir özveriyle çalışıyorlar. Özveri ile çalışan tüm meslektaşlarımın Dünya Eczacılık Günü Kutlu Olsun!"

"Uzmanlık ve donanımlarıyla sağlığımızın korunmasında önemli rol üstlenen, toplumların bir ömür sağlığı için özveriyle çalışan tüm eczacılarımızın 25 Eylül Dünya Eczacılar Günü kutlu olsun!"

"Halk sağlığı ve halkın kesintisiz ilaca ulaşması adına,en zor şartlarda dahi görevini fedakarca yerine getiren, halkımızın en yakın sağlık danışmanları olan  değerli meslektaşlarımın 25 Eylül Dünya Eczacılık Günü kutlu olsun …"

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