Eczane, sağlık ocağı, hastaneler arefe günü açık mı, kapalı mı? 5 Haziran eczane, sağlık ocağı, hastanelerin çalışma saatleri

Bayram tatilleri yaklaşırken vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de arefe günü sağlık hizmetlerinin durumu oluyor. “Eczane, sağlık ocağı, hastaneler arefe günü açık mı, kapalı mı?” sorusu, özellikle ilaç takibi yapan ya da tedavi süreci devam eden kişiler için büyük önem taşıyor. Peki, eczane, sağlık ocağı, hastaneler arefe günü açık mı, kapalı mı? İşte 5 Haziran eczane, sağlık ocağı, hastanelerin çalışma saatleri.

Eczane, sağlık ocağı, hastaneler arefe günü açık mı, kapalı mı? 5 Haziran eczane, sağlık ocağı, hastanelerin çalışma saatleri - 1

Eczane, sağlık ocağı ve hastanelerin arefe günü açık olup olmadığına yönelik sorgulamalar devam ediyor. Bu yıl 5 Haziran Perşembe gününe denk gelen Kurban Bayramı arefesi nedeniyle, bayram öncesinde işlerini halletmek isteyen vatandaşlar, eczane, sağlık ocağı ve hastanelerin arefe günü çalışma saatlerini merak ediyor. Peki, 5 Haziran Perşembe günü eczane, sağlık ocağı, hastaneler arefe günü açık mı, kapalı mı?

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Eczane, sağlık ocağı, hastaneler arefe günü açık mı, kapalı mı? 5 Haziran eczane, sağlık ocağı, hastanelerin çalışma saatleri - 2

AREFE GÜNÜ ECZANELER AÇIK MI?

Arefe günü, resmi tatil kapsamına girmediği için eczaneler normal mesai saatlerinde açık olacaktır. Ancak öğleden sonra bazı eczaneler erken kapanabilir.

Bölgenizdeki nöbetçi eczaneler listesi mutlaka kontrol edilmelidir.

Bayram süresince sadece nöbetçi eczaneler hizmet verecek.

Arefe günü ilaç ihtiyaçlarınızı sabah saatlerinde karşılamanız, olası yoğunluk ve erken kapanma risklerine karşı faydalı olacaktır.

Eczane, sağlık ocağı, hastaneler arefe günü açık mı, kapalı mı? 5 Haziran eczane, sağlık ocağı, hastanelerin çalışma saatleri - 3

AREFE GÜNÜ SAĞLIK OCAKLARI ÇALIŞIYOR MU?

Arefe günü sağlık ocakları sadece yarım gün yani sabah saatlerinde hizmet vermektedir. Öğleden sonra aile sağlığı merkezleri kapanacak.

Tam kapanma saati, valilik ve yerel sağlık müdürlükleri tarafından belirlenebilir.

Randevu almayı düşünüyorsanız erken saatleri tercih etmeniz önemlidir.

Eczane, sağlık ocağı, hastaneler arefe günü açık mı, kapalı mı? 5 Haziran eczane, sağlık ocağı, hastanelerin çalışma saatleri - 4

AREFE GÜNÜ HASTANELER AÇIK MI?

Devlet hastaneleri acil servisleri 7/24 hizmet vermeye devam eder.

Poliklinikler ise çoğu zaman yarım gün çalışır veya tamamen kapalı olabilir.

Özel hastanelerde durum kuruma göre değişebilir; bazıları tam gün hizmet verirken, bazıları sınırlı personelle çalışabilir.

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