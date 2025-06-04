Eczane, sağlık ocağı, hastaneler arefe günü açık mı, kapalı mı? 5 Haziran eczane, sağlık ocağı, hastanelerin çalışma saatleri
Bayram tatilleri yaklaşırken vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de arefe günü sağlık hizmetlerinin durumu oluyor. “Eczane, sağlık ocağı, hastaneler arefe günü açık mı, kapalı mı?” sorusu, özellikle ilaç takibi yapan ya da tedavi süreci devam eden kişiler için büyük önem taşıyor. Peki, eczane, sağlık ocağı, hastaneler arefe günü açık mı, kapalı mı? İşte 5 Haziran eczane, sağlık ocağı, hastanelerin çalışma saatleri.
Eczane, sağlık ocağı ve hastanelerin arefe günü açık olup olmadığına yönelik sorgulamalar devam ediyor. Bu yıl 5 Haziran Perşembe gününe denk gelen Kurban Bayramı arefesi nedeniyle, bayram öncesinde işlerini halletmek isteyen vatandaşlar, eczane, sağlık ocağı ve hastanelerin arefe günü çalışma saatlerini merak ediyor. Peki, 5 Haziran Perşembe günü eczane, sağlık ocağı, hastaneler arefe günü açık mı, kapalı mı?