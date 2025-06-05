Eczane, sağlık ocakları, hastaneler bugün arefe günü açık mı, kapalı mı? 5 Haziran bayram arefesinde eczane, sağlık ocağı, hastaneler çalışıyor mu?

Eczane, sağlık ocağı ve hastanelerin arefe günü açık olup olmadığına yönelik sorgulamalar devam ediyor. Bu yıl 5 Haziran Perşembe gününe denk gelen Kurban Bayramı arefesi nedeniyle, bayram öncesinde işlerini halletmek isteyen vatandaşlar, eczane, sağlık ocağı ve hastanelerin arefe günü çalışma saatlerini merak ediyor. Peki, 5 Haziran Perşembe günü eczane, sağlık ocağı, hastaneler arefe günü açık mı, kapalı mı?