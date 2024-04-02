Eda ile iki arkadaşının öldüğü kazada alkollü sürücüye tahliye
Bursa'da yeni yaşını kutlayan Eda Baykay ile arkadaşları Sıla Çelik ve Sinan Karakuş'un hayatını kaybettiği kazada yaralanıp, tedavisi sonrası tutuklanan otomobil sürücüsü Adem Duran'ın yargılandığı davada karar çıktı. "Maktuller benim alkollü olduğumu biliyordu. Böyle bir kaza olacağı aklımın ucundan geçmezdi." diyen Duran, 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılarak tahliye edildi.
Bursa'da doğum günü kutlaması sonrası Eda ile iki arkadaşının ölümüne neden olan alkollü sürücü tahliye oldu. Kaza, 15 Ekim 2023'te Kestel ilçesi Ankara Bulvarı Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde meydana geldi. Doğum gününü kent merkezinde kutlayan Eda Baykay (19) ile arkadaşları Sıla Çelik (17), Sinan Karakuş (22) ve Adem Duran (22), otomobille İnegöl ilçesine gitmek için yola çıktı.