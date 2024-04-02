Eda ile iki arkadaşının öldüğü kazada alkollü sürücüye tahliye

"AKLIMIN UCUNDAN GEÇMEZDİ"

Karar duruşmasında son sözleri sorulan Adem Duran, yaşanan olaydan pişmanlık duyduğunu, hiçbir şeyi bilerek ve isteyerek yapmadığını söyleyerek, “Hayatını kaybeden kişilerle birlikte alkol kullanmıştık. Benim kullandığım araçla İnegöl’e dönüyorduk. Maktuller benim alkollü olduğumu biliyordu. Biz aslında o gece Bursa’da kalacaktık. Ama Sıla, ‘İşim var’ deyince dönmek zorunda kaldık. Böyle bir kaza olacağı aklımın ucundan geçmezdi.” dedi. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, "Taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı tutuklu sanığın tahliyesine hükmetti.