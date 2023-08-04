Edirne, Adana, Kahramanmaraş, İzmir ve Balıkesir'de orman yangını
Edirne, Adana, Kahramanmaraş, Balıkesir ve İzmir'de orman yangını çıktı. Edirne'deki yangın Türkiye ile Bulgaristan sınırını oluşturan ormanlık alanda meydana geldi. Adana, Balıkesir ve Kahramanmaraş'taki yangınlar kontrol altına alınırken, diğer kentlerde yangınlara havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Edirne, Adana, Kahramanmaraş ve Balıkesir’de orman yangını çıktı.
Edirne’deki yangın Türkiye ile Bulgaristan sınırını oluşturan ormanlık alanda başladı.
Kahramanmara’taki yangın ise Onikişubat ilçesinde çıktı.
Son yangın haberi ise Balıkesir’in Burhaniye ilçesinden geldi.
Yangınlara havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Öte yandan, Adana'da öğle saatlerinde başlayan yangın ise kontrol altına alındı.