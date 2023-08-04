Edirne, Adana, Kahramanmaraş, İzmir ve Balıkesir'de orman yangını

Edirne, Adana, Kahramanmaraş, Balıkesir ve İzmir'de orman yangını çıktı. Edirne'deki yangın Türkiye ile Bulgaristan sınırını oluşturan ormanlık alanda meydana geldi. Adana, Balıkesir ve Kahramanmaraş'taki yangınlar kontrol altına alınırken, diğer kentlerde yangınlara havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Edirne, Adana, Kahramanmaraş, İzmir ve Balıkesir'de orman yangını - 1

Edirne, Adana, Kahramanmaraş ve Balıkesir’de orman yangını çıktı.

Edirne’deki yangın Türkiye ile Bulgaristan sınırını oluşturan ormanlık alanda başladı.

Kahramanmara’taki yangın ise Onikişubat ilçesinde çıktı.

Son yangın haberi ise Balıkesir’in Burhaniye ilçesinden geldi.

Yangınlara havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Öte yandan, Adana'da öğle saatlerinde başlayan yangın ise kontrol altına alındı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Edirne, Adana, Kahramanmaraş, İzmir ve Balıkesir'de orman yangını - 2

BULGARİSTAN SINIRINDA ORMAN YANGINI BAŞLADI

Edirne’de Türkiye ile Bulgaristan arasındaki sınırı oluşturan ormanlık alanda saat 15.00 sıralarında orman yangını çıktı.

Alevler kısa sürede yayılırken, ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Edirne, Adana, Kahramanmaraş, İzmir ve Balıkesir'de orman yangını - 3

Yangına 1 helikopter havadan, Edirne Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait itfaiye ekipleri de karadan müdahale ediliyor.

Bulgaristan tarafından ise henüz müdahale yapılmadı.

Bölgede alevlerle mücadele sürüyor.

Edirne, Adana, Kahramanmaraş, İzmir ve Balıkesir'de orman yangını - 4

KAHRAMANMARAŞ'TA ORMAN YANGINI KONTROL ALTINDA

Yangın, Onikişubat ilçesinin Bulutoğlu Mahallesi'nin kırsalındaki ormanlık arazide çıktı. İhbar üzerine bölgeye 10 arazöz, 3 su tankı, 45 itfaiye personeli ile 3 helikopter sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi. 

Can kaybının yaşanmadığı yangın sonrası yaklaşık 10 dekarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edirne, Adana, Kahramanmaraş, İzmir ve Balıkesir'de orman yangını - 5

BALIKESİR'DE ORMAN YANGINI KONTROL ALTINDA

Balıkesir'de Burhaniye'nin kırsal Damlalı Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bu alana Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesine bağlı 52 personelden oluşan ekipler sevk edildi.

Ekipler 6 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracının yanı sıra bir uçak ve 2 helikopterle müdahale ettikleri yangını büyümeden kontrol altına aldı.

Hasar gören alanın miktarı ve yangının çıkış nedeninin tespiti için çalışmalar sürüyor.

Edirne, Adana, Kahramanmaraş, İzmir ve Balıkesir'de orman yangını - 6

ADANA'DAKİ YANGIN KONTROL ALTINDA

Adana'nın Feke ilçesine bağlı Konakkuran Mahallesi’nde henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz ve yangın söndürme ekibi sevk edildi.

Yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Edirne, Adana, Kahramanmaraş, İzmir ve Balıkesir'de orman yangını - 7

İZMİR'DE ORMAN YANGINI

İzmir'in Kınık ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kalemköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 5 uçak, 7 helikopter, 20 arazöz, 8 su ikmal aracı ve 3 dozerle müdahale edilmeye başlandı.

Edirne, Adana, Kahramanmaraş, İzmir ve Balıkesir'de orman yangını - 8
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