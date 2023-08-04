Edirne, Adana, Kahramanmaraş ve Balıkesir’de orman yangını (Havadan ve karadan müdahale ediliyor)
Edirne, Adana, Kahramanmaraş ve Balıkesir’de orman yangını çıktı. Edirne’deki yangın Türkiye ile Bulgaristan sınırını oluşturan ormanlık alanda çıktı. Adana’daki yangın kontrol altına alınırken, diğer kentlerdeki yangınlara havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Edirne, Adana, Kahramanmaraş ve Balıkesir’de orman yangını çıktı.
Edirne’deki yangın Türkiye ile Bulgaristan sınırını oluşturan ormanlık alanda başladı.
Kahramanmara’taki yangın ise Onikişubat ilçesinde çıktı.
Son yangın haberi ise Balıkesir’in Burhaniye ilçesinden geldi.
Yangınlara havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Öte yandan, Adana’da öğle saatlerinde başlayan yangın ise kontrol altına alındı.