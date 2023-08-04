Edirne, Adana, Kahramanmaraş ve Balıkesir’de orman yangını (Havadan ve karadan müdahale ediliyor)

Edirne, Adana, Kahramanmaraş ve Balıkesir’de orman yangını çıktı. Edirne’deki yangın Türkiye ile Bulgaristan sınırını oluşturan ormanlık alanda çıktı. Adana’daki yangın kontrol altına alınırken, diğer kentlerdeki yangınlara havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Edirne, Adana, Kahramanmaraş ve Balıkesir’de orman yangını (Havadan ve karadan müdahale ediliyor) - 1

Edirne, Adana, Kahramanmaraş ve Balıkesir’de orman yangını çıktı.

Edirne’deki yangın Türkiye ile Bulgaristan sınırını oluşturan ormanlık alanda başladı.

Kahramanmara’taki yangın ise Onikişubat ilçesinde çıktı.

Son yangın haberi ise Balıkesir’in Burhaniye ilçesinden geldi.

Yangınlara havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Öte yandan, Adana’da öğle saatlerinde başlayan yangın ise kontrol altına alındı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Edirne, Adana, Kahramanmaraş ve Balıkesir’de orman yangını (Havadan ve karadan müdahale ediliyor) - 2

BULGARİSTAN SINIRINDA ORMAN YANGINI BAŞLADI

Edirne’de Türkiye ile Bulgaristan arasındaki sınırı oluşturan ormanlık alanda saat 15.00 sıralarında orman yangını çıktı.

Alevler kısa sürede yayılırken, ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Edirne, Adana, Kahramanmaraş ve Balıkesir’de orman yangını (Havadan ve karadan müdahale ediliyor) - 3

Yangına 1 helikopter havadan, Edirne Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait itfaiye ekipleri de karadan müdahale ediliyor.

Bulgaristan tarafından ise henüz müdahale yapılmadı.

Bölgede alevlerle mücadele sürüyor.

Edirne, Adana, Kahramanmaraş ve Balıkesir’de orman yangını (Havadan ve karadan müdahale ediliyor) - 4

KAHRAMANMARAŞ’TA ORMAN YANGINI

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor.

Alınan bilgiye göre, Bulutoğlu Mahallesi kırsalında orman yangınını gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 6 arazöz ve 2 su tankı sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Edirne, Adana, Kahramanmaraş ve Balıkesir’de orman yangını (Havadan ve karadan müdahale ediliyor) - 5

BALIKESİR’DE ORMAN YANGINI

Bir yangın haberi de Balıkesir’den geldi.

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Edinilen bilgiye göre, Burhaniye ilçesinde ormanlık alanda saat 15.25’te yangın çıktı.

İlk müdahalenin havadan helikopterle yapıldığı yangın bölgesine 2 ilk müdahale aracı, 6 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 helikopter, 1 uçak ve 52 personel sevk edildi.

Ekipler yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan yoğun bir çalışma sürdürüyor.

Edirne, Adana, Kahramanmaraş ve Balıkesir’de orman yangını (Havadan ve karadan müdahale ediliyor) - 6

ADANA’DAKİ YANGIN KONTROL ALTINDA

Adana’nın Feke ilçesine bağlı Konakkuran Mahallesi’nde henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz ve yangın söndürme ekibi sevk edildi.

Yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

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