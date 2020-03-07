Edirne Otogarı'nda sığınmacı yoğunluğu

Türkiye'nin engel olmayacağını açıklamasının ardından kara sınırından Yunanistan'a geçmeye çalışan mültecilerin zorlu yolculuğu devam ediyor. Edirne kent merkezinde de, başta otogar olmak üzere Avrupa'ya göç yoğunluğu yaşanıyor. Göçmenler, sınırı geçmeden önce barınmak için bir süre metruk bir binayı mesken tuttu. İşte NTV kameramanı Cumhur Çatkaya'nın objektifinden yansıyan kareler...

ntv.com.tr 07.03.2020 - 17:01

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