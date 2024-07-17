Edirne sokaklarında "wanted" ilanı görenleri şaşırttı: Bulana 300 bin euro ödül

İstanbul narkotik polisinin geçtiğimiz aylarda kara para aklayanlara yönelik 5 ilde düzenlediği operasyonun; uyuşturucu baronu olarak Avrupa'nın en çok aranan isimlerinden biri olan ve Hollanda basınının Türkiye'de yaşadığını öne sürdüğü Joseph Johannes Leidekkers'in bağlantılarına yönelik olduğu öğrenildi.

Edirne cadde ve sokaklarına "wanted/aranıyor" ibaresiyle asılan afişlerde bulana da 300 bin euro ödül verileceği belirtildi.