Edirne sokaklarında "wanted" ilanı görenleri şaşırttı: Bulana 300 bin euro ödül
Türkiye'de yaşadığı iddia edilen "Hollandalı" uyuşturucu baronunun; Edirne cadde ve sokaklarına "wanted/aranıyor" ibaresiyle asılan afişlerinde, bulana 300 bin euro ödül verileceği yazıyor.
İstanbul narkotik polisinin geçtiğimiz aylarda kara para aklayanlara yönelik 5 ilde düzenlediği operasyonun; uyuşturucu baronu olarak Avrupa'nın en çok aranan isimlerinden biri olan ve Hollanda basınının Türkiye'de yaşadığını öne sürdüğü Joseph Johannes Leidekkers'in bağlantılarına yönelik olduğu öğrenildi.
Edirne cadde ve sokaklarına "wanted/aranıyor" ibaresiyle asılan afişlerde bulana da 300 bin euro ödül verileceği belirtildi.