Edirne Ulus Pazarı'na komşudan akın: Hem toptan hem perakende alıyorlar

Gurbetçilerin yaşadıkları ülkelere dönmesiyle sınır kapılarında yoğunluk azaldı. Yoğunluğun azalmasıyla birlikte Bulgarlar, Edirne'ye akın etmeye başladı.

Edirne Ulus Pazarı'na komşudan akın: Hem toptan hem perakende alıyorlar - 1

Avrupa'da yaşayıp, yaz tatillerini geçirmek üzere Türkiye'ye gelen gurbetçilerin ülkelerine dönüşleri sona erdi.

Edirne Valisi Yunus Sezer, gurbetçilerle yoğunluk oluşturduğu kentteki sınır kapılarından, üç aylık süreçte 4 milyon 96 bin 911 yolcunun giriş-çıkış yaptığını söyledi.

Sınır kapılarında gurbetçi hareketliliğinin sona ermesiyle kentte bu kez Bulgar turistler yoğunluk oluşturmaya başladı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Edirne Ulus Pazarı'na komşudan akın: Hem toptan hem perakende alıyorlar - 2

Söz konusu yoğunluğun hissedildiği noktalardan, Ulus Pazarı'nda Bulgar ziyaretçiler yeniden alışverişlerine başladı.

Ulus Pazarı Esnaf Kooperatifi (UPEK) Başkanı Barış Atkoşan, sınır kapılarındaki durumun olumlu yansıdığını söyledi.

Tatil sezonunun sona ermesiyle birlikte, Bulgar vatandaşlarının Edirne'ye gelişlerinde artış yaşandığını kaydeden Atkoşan, "Sabahın erken saatlerinden itibaren başlayan kalabalık, öğleden sonraya kadar devam ediyor. Geçtiğimiz haftalara nazaran Ulus Pazarı çok kalabalık bir gün geçirdi." dedi.

Edirne Ulus Pazarı'na komşudan akın: Hem toptan hem perakende alıyorlar - 3

HEM TOPTAN HEM PERAKENDE ALIŞVERİŞ YAPIYORLAR

Toplam üç ilde kurdukları pazara en yoğun talebin Edirne'de olduğuna dikkat çeken Atkoşan, "Bulgar müşteriler ciddi anlamda hem toptan hem de perakende alışveriş yaptıkları için bizim en iyi pazarımız Ulus Pazarı diyebiliriz. Önümüzdeki günlerde de bu yoğunluğun artmasını bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Atkoşan, kış aylarının yaklaşmasıyla beraber, yoğunluğun daha da artmasını beklediklerini söyledi.

Edirne Ulus Pazarı'na komşudan akın: Hem toptan hem perakende alıyorlar - 4

ESNAF MEMNUN

Pazar esnafından Serhat Bayram da sınır kapılarındaki yoğunluğun azalmasıyla pazardaki hareketliliğin arttığını söyledi.

"Bulgar müşterilerimiz halen yoğunlukta ama geçen senelerle kıyaslarsak, Edirne'nin dışına kayan müşteriler de oluyor." diyen Bayram, "Ben eylül ayının da bir nebze sakin geçeceğini düşünüyorum. Gelecek aylar daha yoğun olacaktır." ifadelerini kullandı.

Edirne Ulus Pazarı'na komşudan akın: Hem toptan hem perakende alıyorlar - 5

Esnaf İsa Güven de "Yazın oldukça durgun dönem geçirdik. Sınır kapıları çok yoğundu gurbetçilerin gidiş ve gelişlerinden dolayı. Bu yoğunluk sona erince şimdi Bulgar yoğunluğu başladı pazarımızda. Biz de bu durumdan memnunuz. Alışveriş yaptıkları zaman çok sayıda yapıyorlar, dolayısıyla ekonomiye de faydaları olmuş oluyor." diye konuştu.

DAHA FAZLA GÖSTER