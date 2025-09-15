Edirne Ulus Pazarı'na komşudan akın: Hem toptan hem perakende alıyorlar
Gurbetçilerin yaşadıkları ülkelere dönmesiyle sınır kapılarında yoğunluk azaldı. Yoğunluğun azalmasıyla birlikte Bulgarlar, Edirne'ye akın etmeye başladı.
Avrupa'da yaşayıp, yaz tatillerini geçirmek üzere Türkiye'ye gelen gurbetçilerin ülkelerine dönüşleri sona erdi.
Edirne Valisi Yunus Sezer, gurbetçilerle yoğunluk oluşturduğu kentteki sınır kapılarından, üç aylık süreçte 4 milyon 96 bin 911 yolcunun giriş-çıkış yaptığını söyledi.
Sınır kapılarında gurbetçi hareketliliğinin sona ermesiyle kentte bu kez Bulgar turistler yoğunluk oluşturmaya başladı.