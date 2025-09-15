Edirne Ulus Pazarı'na komşudan akın: Hem toptan hem perakende alıyorlar

Esnaf İsa Güven de "Yazın oldukça durgun dönem geçirdik. Sınır kapıları çok yoğundu gurbetçilerin gidiş ve gelişlerinden dolayı. Bu yoğunluk sona erince şimdi Bulgar yoğunluğu başladı pazarımızda. Biz de bu durumdan memnunuz. Alışveriş yaptıkları zaman çok sayıda yapıyorlar, dolayısıyla ekonomiye de faydaları olmuş oluyor." diye konuştu.