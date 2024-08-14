Edirne ve Manisa'da orman yangını: Ekipler müdahale ediyor
Çanakkale’ye bağlı Bozcaada’da ziraat arazisinde yangın çıktı. Sert rüzgarın etkisiyle alevler, ormanlık alana sıçradı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alırken soğutma çalışmaları devam ediyor. Başka yangın haberi de Manisa ve Edirne'den geldi. Gördes ve İpsala'ya bağlı köylerde ormanlık alanda yangın çıktı. İki bölgeye de ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor. Edirne'nin İpsala ilçesindeki yangın kontrol altına alındı. Manisa 'nın Gördes ilçesindeki yangına müdahale devam ediyor.
EDİRNE
İpsala'ya bağlı Tevfikiye ve İbriktepe köyleri arasındaki ormanda, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı.