Edirne'de 112 yıllık çeşme apartmanların arasında kaldı

Beksaç sözlerine, "Bu çok erken bir dönem yapı olayı ve aslında bir katliam. Arkadaki su haznesi ve diğer bölümleri yok olmuş durumda. Böyle garip bir izin verilerek bina yapılmış. Esasında bunun korunması ve planın daha farklı olması gerekirdi ama bu yapının yapıldığı süreç için Edirne'de çok sık rastladığımız bir süreç var. İnşallah bundan sonraki süreçte böyle şeylerle karşılaşmayız ama bu Edirne tarihinde karşımıza çıkan korumanın en büyük katliamlarından birisi" diye devam etti.