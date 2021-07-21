Edirne'de 112 yıllık çeşme apartmanların arasında kaldı

DHA 21.07.2021 - 12:23
Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Engin Beksaç, çeşmenin 1909 yılında yapıldığını belirterek, "Genellikle bu tip bir tarihi mirasın korunması gerekirken, çok enteresan bir düzenleme yapılmış" dedi.
Manyas Karakol Sokak'taki, 1909 yılında yaptırıldığı bilinen Meşalecibaşı Çeşmesi'nden bugüne sadece ön cephesi kaldı. Yaptıranın bilinmediği, mülkiyeti Edirne Belediyesi'ne ait çeşmenin üzerine inşa edilen apartmanlar ise plansız yapılaşmaya örnek oluşturuyor. 112 yıllık çeşmenin restorasyon yapılmaması halinde, zaman içerisinde yok olacağı belirtildi.
'ASLINDA BİR KATLİAM'
Çeşmeden geriye ayna taşı ve cephesi kaldığını söyleyen Prof. Dr. Beksaç, "Çok yakın tarihe kadar çeşmelerle ilgili fazla çalışma yapılmadı. Bu da Edirne'nin sahipsizliğinin güzel örneklerinden birisi aslında" dedi.