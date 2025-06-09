Edirne'de adıyla dikkat çeken köy: İki rivayet var, halk adının böyle kalmasını istiyor
Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Çöpköy Mahallesi, ilginç ismiyle dikkat çekiyor. Geçmişi 2'nci Murat dönemine dayanan köyde yaşayanlar, köyün isminin değişmesini istemiyor.
Uzunköprü'de 2009 yılına kadar belde statüsünde olan ancak nüfusun 2 bin kişinin altına düşmesi sonucu ilçeye mahalle olarak bağlanan Çöpköy, ismiyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
Mahallenin ismi yerel halk tarafından iki ayrı rivayete dayandırılıyor.