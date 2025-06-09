Edirne'de adıyla dikkat çeken köy: İki rivayet var, halk adının böyle kalmasını istiyor

Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Çöpköy Mahallesi, ilginç ismiyle dikkat çekiyor. Geçmişi 2'nci Murat dönemine dayanan köyde yaşayanlar, köyün isminin değişmesini istemiyor.

Edirne'de adıyla dikkat çeken köy: İki rivayet var, halk adının böyle kalmasını istiyor - 1

Uzunköprü'de 2009 yılına kadar belde statüsünde olan ancak nüfusun 2 bin kişinin altına düşmesi sonucu ilçeye mahalle olarak bağlanan Çöpköy, ismiyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Mahallenin ismi yerel halk tarafından iki ayrı rivayete dayandırılıyor.

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Edirne'de adıyla dikkat çeken köy: İki rivayet var, halk adının böyle kalmasını istiyor - 2

Rivayetlerden birisi Osmanlı padişahı 2'nci Murat dönemine, diğeriyse Balkan Savaşları'nın ardından gelen mübadele dönemine dayanıyor.

Çöpköy Muhtarı Metin Aral, toplamda 969 kişinin yaşadığı mahallede, geride kalan süreçte ismin değişmesi için Ankara'ya müracaatlar da yapıldığın söyledi.

Edirne'de adıyla dikkat çeken köy: İki rivayet var, halk adının böyle kalmasını istiyor - 3

"PADİŞAHIN AYRANINA SAMAN ÇÖPÜ ATIYORLAR"

Aral, Çöpköy ismine konu olan hikayelerden birisinin Sultan 2'nci Murat dönemine dayandığını belirtti.

Uzunköprü'nün geçmişte av sahası olarak kullanıldığını anlatan Aral, "Bir gün av dönüşü susamışlar. Çöpköy'den geçerken bir tane kapı çalıyorlar; genç bir kızımız çıkıyor, ondan su istiyorlar. Genç kızımız da o zaman toprağa gömülü bakır testiden ayran ikram ediyor. Ama ayranın içerisine bilerek bir tane saman çöpü atıyor. Tabii bozuluyorlar; 'Nasıl bir padişahın, 2'nci Murat'ın içeceğinden nasıl çöp çıkar?' diyorlar." dedi.

Rivayete göre kızın, "Avdan geldiğiniz için yorgun olacağınızı düşündüm. Ayran soğuk olduğundan dolayı birden içerseniz hasta olacağınız için bilerek attım. Çöp ağzınıza geldikçe dinlenmek zorunda kalacaksınız, dinlendiğiniz sürece sağlığınız bozulmayacak." dediğini anlatan muhtar, "Padişah da 'O zaman burasının ismi Çöpköy olarak tescillensin' diyor." ifadelerini kullandı.

Edirne'de adıyla dikkat çeken köy: İki rivayet var, halk adının böyle kalmasını istiyor - 4

"ÇÖPKÖY, ÇÖP ÇEKMEK, KURA ÇEKMEK ANLAMINI TAŞIYOR"

Bir diğer rivayetin de mübadele dönemine dayandığını söyleyen Aral, şöyle devam etti:

"Mübadele yıllarında Balkanlar'dan gelen Türkler, ilk olarak buralara toplanmışlar, burası bir toplanma bölgesi. Çöp, kura çekme anlamını taşıyor. Kura çekerek dağıtımları yapılmış, kimisi Lüleburgaz'a taşınmış, kimisi İzmir'e taşınmış.

Esasında Çöpköy; çöp çekmek, kura çekmek anlamını taşıyor. Çöpköy, çöplük değil, çöp çekilerek dağıtım yapılan yer anlamını ibare ediyor.

Türkler, mübadele ile Balkanlar'dan ilk geldikleri zaman uygun olan yerlere gönderilmiş; Trakya'ya, Çanakkale'ye, her yere gönderilmiş."

Edirne'de adıyla dikkat çeken köy: İki rivayet var, halk adının böyle kalmasını istiyor - 5

GEÇMİŞTE İSİM DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN BAŞVURU YAPILDI

Çöpköy'ün isminin değişmesi için başkent Ankara'ya başvurulduğunu da anlatan Aral, "Çöpköylüler olarak, bunları bildiğimiz için isminden memnunuz. Ama dışarıdan baktığımız zaman Çöpköy'ün ismi değişmesi için bir çaba gösterildi." dedi.

"Çöplük anlamını taşıdığından dolayı kurtulmak için Ankara'ya müracaat edildi. Bu köyün ismi, tüm haritalarda işaretli olduğundan dolayı değiştirilmesinin pek mümkün olmadığı görüldü. Şu an için aslında değişmesini de istemiyoruz." diyen Aral, "Biz Çöpköylüler olarak memnunuz. Çöpköy, tarımla uğraşan bir yer olduğu için, tarlalarımız artık insanlarımıza bakmaz duruma geldiği için, çok büyük göçler verdik." şeklinde konuştu.

Edirne'de adıyla dikkat çeken köy: İki rivayet var, halk adının böyle kalmasını istiyor - 6

Çöpköy belde statüsünde olduğu sıralarda, 2004-2009 yılları arasında son belediye başkanlığı görevini yürüten İzzet Topçu da başkanlığı döneminde ismin mübadele döneminden geldiğini kabul ederek, kayıtlara geçirdiklerini kaydetti.

Topçu, Türkiye'de Çöpköy isminin eşine pek rastlanılmadığını dile getirip, şunları anlattı:
"Çöpköy, söylem olarak elbette insanlara farklı çağrışım yapıyor.

İsmini değiştirmeyi düşündük ama genellemede bakıldığı zaman tarihsel adı olduğu için, Türkiye'de bu isimde bir yer olmadığı, tek olduğu için değerlendirmesini yaptık ve vazgeçtik.

İsim olarak Çöpköy tek, bir de tarihsel anlamı var. Baştan bunu düşünememiştik. Kalıcı olmasının daha iyi olduğuna inandık."

Edirne'de adıyla dikkat çeken köy: İki rivayet var, halk adının böyle kalmasını istiyor - 7

"KÖYÜN ADINDAN MEMNUNUM"

Çöpköy sakini Nazmiye Aral, geçmişte köyün kalabalık olduğunu belirterek, "Köyün adından memnunum. Köy benim zamanımda kalabalıktı ama kimisi işe girdi, kimisi öldü, insanlar azaldı. Eskiden gündöndü ekerlerdi, pancar ekerlerdi, çiftçilik yaparlardı. Köyü seviyorum tabii." diye konuştu.

Edirne'de adıyla dikkat çeken köy: İki rivayet var, halk adının böyle kalmasını istiyor - 8

"ÇÖPKÖY'LE GURUR DUYUYORUM"

Uzun yıllar İstanbul'da yaşadıktan sonra Çöpköy'e dönen Zübeyde Uzun ise şunları anlattı:

"Çöpköy geliniyim. Burası çöplü bir yermiş herhalde. Köyümüz çok güzel. Çöpköy adından çok memnunum. 50 senedir İstanbul'dayım, ama Çöpköy'le gurur duyduğum için geldim, emekli olup yerleştim.

Bağ bahçe ekiyorum, komşulardan, muhtarımdan memnunum. Dışarıdan gelenler, doğayı görünce çok güzel tepki veriyorlar. Görmeden önce çöplük sanıyorlar, ama hiç öyle değil."

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