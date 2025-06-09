Edirne'de adıyla dikkat çeken köy: İki rivayet var, halk adının böyle kalmasını istiyor

"PADİŞAHIN AYRANINA SAMAN ÇÖPÜ ATIYORLAR"

Aral, Çöpköy ismine konu olan hikayelerden birisinin Sultan 2'nci Murat dönemine dayandığını belirtti.

Uzunköprü'nün geçmişte av sahası olarak kullanıldığını anlatan Aral, "Bir gün av dönüşü susamışlar. Çöpköy'den geçerken bir tane kapı çalıyorlar; genç bir kızımız çıkıyor, ondan su istiyorlar. Genç kızımız da o zaman toprağa gömülü bakır testiden ayran ikram ediyor. Ama ayranın içerisine bilerek bir tane saman çöpü atıyor. Tabii bozuluyorlar; 'Nasıl bir padişahın, 2'nci Murat'ın içeceğinden nasıl çöp çıkar?' diyorlar." dedi.

Rivayete göre kızın, "Avdan geldiğiniz için yorgun olacağınızı düşündüm. Ayran soğuk olduğundan dolayı birden içerseniz hasta olacağınız için bilerek attım. Çöp ağzınıza geldikçe dinlenmek zorunda kalacaksınız, dinlendiğiniz sürece sağlığınız bozulmayacak." dediğini anlatan muhtar, "Padişah da 'O zaman burasının ismi Çöpköy olarak tescillensin' diyor." ifadelerini kullandı.