Edirne'de bagajlarını dolduran Bulgarlar: Türkiye çok ucuz

Bulgarların alışveriş cenneti haline gelen Edirne'ye akın Bulgarlar, aldıklarını taşımakta güçlük çekti. Alışveriş yapan turistlerden biri, bagajını doldurmaya geldiğini belirterek, "Türkiye'de her şey çok ucuz" dedi.

Haberler - İHA 03.09.2022 - 12:47 | Son Güncelleme : 03.09.2022 - 12:49

Edirne'de bagajlarını dolduran Bulgarlar: Türkiye çok ucuz - 1

Sabahın erken saatlerinde 'ye akın Bulgarlar, soluğu Ulus Pazarı'nda aldı. Giyimden züccaciyeye tüm ihtiyaçlarını Edirne'den karşılayan Bulgarlar, aldıklarını taşımakta güçlük çekti.

Edirne'de bagajlarını dolduran Bulgarlar: Türkiye çok ucuz - 2

Pazarda adım atacak yer kalmazken, şehrin hemen hemen her noktasına park edilen Bulgar plakalı araçlar adeta şehri istila etti.

Edirne'de bagajlarını dolduran Bulgarlar: Türkiye çok ucuz - 3

"TÜRKİYE ÇOK UCUZ"

’dan gelen Yusuf Yusufova, ’de her şey çok ucuz. Çocuklara takımlar aldık. Okullar açılacak. Kıyafetler aldık, ayakkabılar aldık. Bagajları dolduracağız” dedi.

Edirne'de bagajlarını dolduran Bulgarlar: Türkiye çok ucuz - 4

Nevin Asenova, “Burası çok uygun oturma odası aldım. Halılar aldım yatak odası, tüller aldım. Fiyatlar çok uygun. Bu fırsatı değerlendirin. İngiltere’den geliyorum. Bulgaristan’daki evimizin ihtiyaçlarını buradan karşıladık” dedi. Saffet Asenova, "Burası çok uygun ürünler de güzel. İngiltere’den ta buraya geldik. Halı perde gibi ne ihtiyacımız varsa aldık. Çocuklara da bir şeyler alacağız” dedi.

Edirne'de bagajlarını dolduran Bulgarlar: Türkiye çok ucuz - 5

MÜŞTERİLERİMİZİN YÜZDE 90'I BULGARLARDAN OLUŞUYOR

Pazar Esnafı Mehmet Demir, “Müşterilerimizin yüzde 90’ı Bulgarlardan oluşuyor. Leva yükseldiği için bizden alıyorlar Bulgaristan’da satışını da yapıyorlar.

Edirne'de bagajlarını dolduran Bulgarlar: Türkiye çok ucuz - 6

Onlar da orada pazarcılık yapıyor. Bizim ürünler kendilerine uygun geliyor. Biz de İstanbul’dan gelip bu pazarda satış yapıyoruz. Etiketlerimiz de Bulgarca oluyor. Burada getirip ürünlerimizi Bulgarlara satıyoruz" dedi.

Edirne'de bagajlarını dolduran Bulgarlar: Türkiye çok ucuz - 7
Edirne'de bagajlarını dolduran Bulgarlar: Türkiye çok ucuz - 8
Edirne'de bagajlarını dolduran Bulgarlar: Türkiye çok ucuz - 9
Edirne'de bagajlarını dolduran Bulgarlar: Türkiye çok ucuz - 10

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