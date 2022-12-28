Edirne'de Bulgar ve Yunanların 'yılbaşı' yoğunluğu

"YAKLAŞIK 700-800 EURO HARCIYORUZ"

Bulgaristan’dan Edirne’ye yılbaşına girmeden önce alışveriş yapmaya geldiğini ifade eden Büşra Ahmet, Türkiye’de insanların kendilerine çok iyi davrandığına değindi.

Öte yandan fiyatların çok ucuz olduğunu dile getiren Ahmet, "Edirne’de 2 gün konaklayarak alışverişimizi yapacağız. Fiyatlar çok ucuz. Genellikle giyecek üzerine alışveriş yapacağız ve restoranlarda yemek yiyeceğiz. İnsanlar da bize çok iyi davranıyor. Yaklaşık 700-800 euro civarında harcama yapıyoruz. Sınırda da yoğunluk oluyor. Ne görüp beğenirsem kendime alıyorum" şeklinde konuştu.