Edirne'de doktorun şüpheli ölümü
19.03.2026 12:24
İHA
Edirne'de bir rezidansta yaşayan doktor K.Y., dokuzuncu kattan düşerek yaşamını yitirdi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.
Edirne'de bir doktor şüpheli şekilde yaşamını yitirdi.
Olay, Fatih Mahallesi'nde bulunan bir rezidansın dokuzuncu katında meydana geldi.
YÜKSEKTEN ZEMİNE DÜŞTÜ
İddiaya göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde görevli Doktor K.Y. yaşadığı dairenin arka cephesinden aşağı düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Ağır yaralı olarak 1. Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç doktor, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından genç doktorun cenazesi hastane morguna kaldırıldı.