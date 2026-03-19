Edirne'de doktorun şüpheli ölümü

19.03.2026 12:24

IHA

Edirne'de bir rezidansta yaşayan doktor K.Y., dokuzuncu kattan düşerek yaşamını yitirdi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Edirne'de bir doktor şüpheli şekilde yaşamını yitirdi.

 

Olay, Fatih Mahallesi'nde bulunan bir rezidansın dokuzuncu katında meydana geldi.

YÜKSEKTEN ZEMİNE DÜŞTÜ

İddiaya göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde görevli Doktor K.Y. yaşadığı dairenin arka cephesinden aşağı düştü.

 

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Ağır yaralı olarak 1. Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç doktor, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

 

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından genç doktorun cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Genç doktorun bir süre önce kardeşini kaybettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

