Edirne'de evleri su baskını tehdidi altındaki 21 aile konteynere yerleştirildi

‘'DERDİMİZİ ÇÖZDÜLER’'

Evlerinin bulunduğu bölgenin su baskını tehdidi altında olduğunu söyleyen Talat Katırcı, "Olası sel durumunda risk altındayız. Kendi imkanlarımızla yaptığımız evlerde, gecekondularda kalıyorduk. Valilik, çalışma başlattı, bir haftada gecekonduları yıkıp konteyner getirdi. En azından çocuklarımız rahat etsin. Allah razı olsun ki, derdimizi çözdüler." dedi.