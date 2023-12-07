Edirne'de evleri su baskını tehdidi altındaki 21 aile konteynere yerleştirildi

Edirne'de halk arasında ''Göl Mahalle'' olarak bilinen ve su baskını tehdidi altında bulunan bölgede Valilik 21 gecekonduyu yıktı. Gecekondularda yaşayan aileler konteynerlere yerleştirildi.

Edirne'de evleri su baskını tehdidi altındaki 21 aile konteynere yerleştirildi - 1

Edirne'nin Karaağaç Mahallesi'nde Meriç Nehri'nde su seviyesinin artmasıyla Göl Mahalle olarak bilinen bölgede zaman zaman su baskını yaşanıyordu. Bölgede bulunan gecekondu ve derme çatma 21 ev, yenileri yapılmak üzere İl Özel İdaresi tarafından yıkıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Edirne'de evleri su baskını tehdidi altındaki 21 aile konteynere yerleştirildi - 2

Edirne Valiliği'nin kentsel dönüşüm yapacağı bölgedeki evlerde kalan aileler, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından altyapısı tamamlanmasının ardından kurulan konteynerlere yerleştirildi.

Edirne'de evleri su baskını tehdidi altındaki 21 aile konteynere yerleştirildi - 3

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından kalıcı konutlar yapılana kadar konteynerlerde kalacak olan aileler, kışı rahat geçireceklerini söyledi.

Edirne'de evleri su baskını tehdidi altındaki 21 aile konteynere yerleştirildi - 4

‘'DERDİMİZİ ÇÖZDÜLER’'

Evlerinin bulunduğu bölgenin su baskını tehdidi altında olduğunu söyleyen Talat Katırcı, "Olası sel durumunda risk altındayız. Kendi imkanlarımızla yaptığımız evlerde, gecekondularda kalıyorduk. Valilik, çalışma başlattı, bir haftada gecekonduları yıkıp konteyner getirdi. En azından çocuklarımız rahat etsin. Allah razı olsun ki, derdimizi çözdüler." dedi.

Edirne'de evleri su baskını tehdidi altındaki 21 aile konteynere yerleştirildi - 5

Konteynere yerleşmekten memnun olduğunu söyleyen Ömür Bıçak, konteynere yerleşmekten memnun olduklarını söyledi.

Sel tehlikesi altında zor şartlarda yaşadıklarını belirten Bıçak, internet ve ışıklandırmanın gelmesiyle yaşam kalitelerinin artacağını vurguladı. 

Edirne'de evleri su baskını tehdidi altındaki 21 aile konteynere yerleştirildi - 6
Edirne'de evleri su baskını tehdidi altındaki 21 aile konteynere yerleştirildi - 7
Edirne'de evleri su baskını tehdidi altındaki 21 aile konteynere yerleştirildi - 8
Edirne'de evleri su baskını tehdidi altındaki 21 aile konteynere yerleştirildi - 9
Edirne'de evleri su baskını tehdidi altındaki 21 aile konteynere yerleştirildi - 10
Edirne'de evleri su baskını tehdidi altındaki 21 aile konteynere yerleştirildi - 11
Edirne'de evleri su baskını tehdidi altındaki 21 aile konteynere yerleştirildi - 12
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