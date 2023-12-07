Edirne'de evleri su baskını tehdidi altındaki 21 aile konteynere yerleştirildi
Edirne'de halk arasında ''Göl Mahalle'' olarak bilinen ve su baskını tehdidi altında bulunan bölgede Valilik 21 gecekonduyu yıktı. Gecekondularda yaşayan aileler konteynerlere yerleştirildi.
Edirne'nin Karaağaç Mahallesi'nde Meriç Nehri'nde su seviyesinin artmasıyla Göl Mahalle olarak bilinen bölgede zaman zaman su baskını yaşanıyordu. Bölgede bulunan gecekondu ve derme çatma 21 ev, yenileri yapılmak üzere İl Özel İdaresi tarafından yıkıldı.