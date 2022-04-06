    • 2040 Türkiye Su Durumu Türkiye'nin Su Durumu
    • Marmara Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • Ege Yüksek Su Stresi Yüksek Su Stresi
    • Akdeniz Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • İç Anadolu Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • Karadeniz Su Stresi Su Stresi
    • Güneydoğu Anadolu Yüksek Su Stresi Yüksek Su Stresi
    • Doğu Anadolu Su Stresi Su Stresi

Edirne'de fuel oil kazanı patladı: Tonlarca yakıt çevreye yayıldı

Edirne'nin Hasanağa köyü yakınlarında bir asfalt şantiyesinin fuel oil kazanı patladı, tonlarca yakıt çevreye yayıldı.

Haberler - DHA 06.04.2022 - 13:08

Edirne'de fuel oil kazanı patladı: Tonlarca yakıt çevreye yayıldı - 1

'de Hasanağa köyü yakınlarındaki bir asfalt şantiyesinde henüz belirlenemeyen nedenle fuel oil kazanı patladı.

Edirne'de fuel oil kazanı patladı: Tonlarca yakıt çevreye yayıldı - 2

Kazandaki asfalt yapımında kullanılan tonlarca fuel oil çevreye yayıldı. Yayılan yakıt nedeniyle ortalık siyaha büründü.

Edirne'de fuel oil kazanı patladı: Tonlarca yakıt çevreye yayıldı - 3

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, kepçelerle temizlik çalışması başlattı.

Edirne'de fuel oil kazanı patladı: Tonlarca yakıt çevreye yayıldı - 4

Yakıtın, ekili buğday arazilerine yayılmasından endişe edildiği bildirildi.

Edirne'de fuel oil kazanı patladı: Tonlarca yakıt çevreye yayıldı - 5
Edirne'de fuel oil kazanı patladı: Tonlarca yakıt çevreye yayıldı - 6
Edirne'de fuel oil kazanı patladı: Tonlarca yakıt çevreye yayıldı - 7
Edirne'de fuel oil kazanı patladı: Tonlarca yakıt çevreye yayıldı - 8
Edirne'de fuel oil kazanı patladı: Tonlarca yakıt çevreye yayıldı - 9
Edirne'de fuel oil kazanı patladı: Tonlarca yakıt çevreye yayıldı - 10
Edirne'de fuel oil kazanı patladı: Tonlarca yakıt çevreye yayıldı - 11
Edirne'de fuel oil kazanı patladı: Tonlarca yakıt çevreye yayıldı - 12
Edirne'de fuel oil kazanı patladı: Tonlarca yakıt çevreye yayıldı - 13
Edirne'de fuel oil kazanı patladı: Tonlarca yakıt çevreye yayıldı - 14
Edirne'de fuel oil kazanı patladı: Tonlarca yakıt çevreye yayıldı - 15
Edirne'de fuel oil kazanı patladı: Tonlarca yakıt çevreye yayıldı - 16
Edirne'de fuel oil kazanı patladı: Tonlarca yakıt çevreye yayıldı - 17
Edirne'de fuel oil kazanı patladı: Tonlarca yakıt çevreye yayıldı - 18
Edirne'de fuel oil kazanı patladı: Tonlarca yakıt çevreye yayıldı - 19

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER