Edirne’de kağıt ve atık toplama aracına silahlı saldırı: Bir ölü, bir yaralı

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Edirne Valiliği’nden olaya ilişkin yapılan açıklamada, “Daha önceden aralarında husumet olduğu belirlenen iki grup arasında silahlı saldırı gerçekleşmiş, özel bir şahsa ait kağıt toplama aracında çalıştığı belirlenen 2 kişi yaralanmış, olayın faili şahıs silahıyla birlikte yakalanmıştır.” ifadeleri kullandı.

Edirne Belediyesinden yapılan açıklamada ise sosyal medya ve bazı basın yayın organlarında olayın belediye ile ilişkilendirildiği durumunun gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, “Olayda zarar gören araç, özel bir şahsa ait kağıt toplama aracı olup, saldırı bu şahsa bağlı çalışan personeline yönelik gerçekleşmiştir. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına, söz konusu olayın belediyemizle hiçbir bağlantısı bulunmadığını önemle belirtiriz.” denildi.