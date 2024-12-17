Edirne’de kağıt ve atık toplama aracına silahlı saldırı: Bir ölü, bir yaralı

Edirne’de kağıt ve atık ambalaj toplama aracına yönelik silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi de yaralandı. Olayın ardından otomobille kaçan saldırgan, polis tarafından yakalandı.

Edirne’de kağıt ve atık toplama aracına silahlı saldırı: Bir ölü, bir yaralı - 1

Edirne’de kağıt ve atık ambalaj toplama aracına yönelik silahlı saldırı düzenlendi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Edirne’de kağıt ve atık toplama aracına silahlı saldırı: Bir ölü, bir yaralı - 2

Alınan bilgiye göre A.D, içinde Y.K. ve T.G.’nin bulunduğu kağıt toplama kamyonuna Cumhuriyet Mahallesi Kuvayı Milliye Caddesi’nde ateş açtı.

Yaralanan Y.K. ve T.G. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.
Edirne’de kağıt ve atık toplama aracına silahlı saldırı: Bir ölü, bir yaralı - 3

Durumu ağır olan Y.K, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Edirne’de kağıt ve atık toplama aracına silahlı saldırı: Bir ölü, bir yaralı - 4

Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı.

Edirne’de kağıt ve atık toplama aracına silahlı saldırı: Bir ölü, bir yaralı - 5

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olay yerinden otomobille ayrılan A.D'yi kısa sürede yakaladı.

Edirne’de kağıt ve atık toplama aracına silahlı saldırı: Bir ölü, bir yaralı - 6

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Edirne Valiliği’nden olaya ilişkin yapılan açıklamada, “Daha önceden aralarında husumet olduğu belirlenen iki grup arasında silahlı saldırı gerçekleşmiş, özel bir şahsa ait kağıt toplama aracında çalıştığı belirlenen 2 kişi yaralanmış, olayın faili şahıs silahıyla birlikte yakalanmıştır.” ifadeleri kullandı.

Edirne Belediyesinden yapılan açıklamada ise sosyal medya ve bazı basın yayın organlarında olayın belediye ile ilişkilendirildiği durumunun gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, “Olayda zarar gören araç, özel bir şahsa ait kağıt toplama aracı olup, saldırı bu şahsa bağlı çalışan personeline yönelik gerçekleşmiştir. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına, söz konusu olayın belediyemizle hiçbir bağlantısı bulunmadığını önemle belirtiriz.” denildi.
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