Edirne'de Kakava coşkusu

Edirne'de, tam kapanma uygulaması nedeniyle sembolik ateşin yanmasıyla gün içinde başlayan Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri’nin gecesinde, Romanlar mahallerinde ateşler yakıp, göbek atarak baharın gelişini kutladı.

DHA 06.05.2021 - 02:18

Edirne'de Kakava coşkusu - 1
Edirne'de her yıl 5- 6 Mayıs tarihleri arasında binlerce kişinin katılımıyla kutlanan Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri, Coronavirüs tedbirleri kapsamında, tam kapanma uygulaması nedeniyle buruk karşılandı.
Edirne'de Kakava coşkusu - 2
Baharın gelişi olarak da bilinen kutlamalar geçen yıl olduğu gibi bu yıl da, Edirne Valisi Ekrem Canalp, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve çeribaşı Fikri Ocak tarafından sembolik olarak dev ateşin yakılmasıyla akşam saatlerinde başladı.
Edirne'de Kakava coşkusu - 3
Kentte binlerce kişinin katılımıyla yapılan kutlama alanı olan Sarayiçi, tam kapanma uygulaması nedeniyle, polis ekiplerince giriş- çıkışlara kapatıldı.
Edirne'de Kakava coşkusu - 4
Sarayiçi’ne gidemeyen Romanlar, havanın kararmasıyla birlikte evlerinin önünde ateş yakarak Kakavayı kutladı. Menzirahır Mahallesi'nde kutlamalar yakılan ateşlerler başladı.
Edirne'de Kakava coşkusu - 5
Ateşin üzerinden dilek tutup atlayanlar, ardından çalınan Trakya’nın 9-8'lik havaları eşliğinde göbek atıp gönüllerince eğlendi. Genç kızların gelinlik giyerek ateşin etrafında göbek attığı gecede Coronavirüs önlemlerinin de unutulduğu görüldü.
Edirne'de Kakava coşkusu - 6
Edirne'de Kakava coşkusu - 7
Edirne'de Kakava coşkusu - 8

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