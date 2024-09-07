Edirne’de kaza: Otomobilin çarptığı yaya öldü, mahalleli yolu kapattı

Kaza, saat 00.30 sıralarında Keşan-Uzunköprü karayolu üzerindeki Paşayiğit Mahallesi’nde meydana geldi.

Zihinsel engelli olduğu belirtilen Engin Şişekıran, iddiaya göre üst geçidi kullanmayarak yolun karşısına geçmek istedi.

Bu sırada Uzunköprü'den Keşan yönüne giden, sürücüsünün ismi ile plakası bilinmeyen bir otomobil, Şişekıran’a çarptı.