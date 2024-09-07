Edirne’de kaza: Otomobilin çarptığı yaya öldü, mahalleli yolu kapattı
Edirne’nin Keşan ilçesinde Engin Şişekıran isimli kişi, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Şişekıran’a çarpan sürücü olay yerinden kaçtı. Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kamerası çalışmadığı için aracın plakasının tespit edilemediğini belirten mahalleli, Keşan-Uzunköprü karayolunu 1 saat boyunca trafiğe kapattı.
Edirne’de otomobilin çarptığı yaya öldü, sürücü kaçtı.Bölgedeki Plaka Tanıma Sistemi kamerasının çalışmamasına tepki gösteren halk, karayolunu trafiğe kapattı.