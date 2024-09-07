Edirne’de kaza: Otomobilin çarptığı yaya öldü, mahalleli yolu kapattı

Edirne’nin Keşan ilçesinde Engin Şişekıran isimli kişi, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Şişekıran’a çarpan sürücü olay yerinden kaçtı. Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kamerası çalışmadığı için aracın plakasının tespit edilemediğini belirten mahalleli, Keşan-Uzunköprü karayolunu 1 saat boyunca trafiğe kapattı.

Edirne’de kaza: Otomobilin çarptığı yaya öldü, mahalleli yolu kapattı - 1

Edirne’de otomobilin çarptığı yaya öldü, sürücü kaçtı.

Bölgedeki Plaka Tanıma Sistemi kamerasının çalışmamasına tepki gösteren halk, karayolunu trafiğe kapattı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Edirne’de kaza: Otomobilin çarptığı yaya öldü, mahalleli yolu kapattı - 2

Kaza, saat 00.30 sıralarında Keşan-Uzunköprü karayolu üzerindeki Paşayiğit Mahallesi’nde meydana geldi.

Zihinsel engelli olduğu belirtilen Engin Şişekıran, iddiaya göre üst geçidi kullanmayarak yolun karşısına geçmek istedi.

Bu sırada Uzunköprü'den Keşan yönüne giden, sürücüsünün ismi ile plakası bilinmeyen bir otomobil, Şişekıran’a çarptı.

Edirne’de kaza: Otomobilin çarptığı yaya öldü, mahalleli yolu kapattı - 3

Engin Şişekıran olay yerinde yaşamını yitirdi, otomobil sürücüsü kaçtı.

Şişekıran’ın cenazesi, inceleme sonrası Keşan Devlet Hastanesi morguna konuldu.
Edirne’de kaza: Otomobilin çarptığı yaya öldü, mahalleli yolu kapattı - 4

HALK KARAYOLUNU TRAFİĞE KAPATTI

Bu sabah saatlerinde olaya tepki gösteren mahalle sakinleri, PTS kamerasının çalışmaması nedeniyle kaçan sürücünün kullandığı otomobilin plakasının tespit edilemediğini öne sürdü.

Yaklaşık 200 kişi, Keşan-Uzunköprü karayolunu trafiğe kapattı.
Edirne’de kaza: Otomobilin çarptığı yaya öldü, mahalleli yolu kapattı - 5

Yolun trafiğe kapanması nedeniyle çift yönlü olarak kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Edirne’de kaza: Otomobilin çarptığı yaya öldü, mahalleli yolu kapattı - 6

Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, polis ve jandarma ekipleri, bölgeye gelerek yolu trafiğe kapatanlarla görüştü.

Edirne’de kaza: Otomobilin çarptığı yaya öldü, mahalleli yolu kapattı - 7

Yaklaşık 1 saat trafiğe kapanan yol, ikna çabaları sonrası yeniden trafiğe açıldı.

Edirne’de kaza: Otomobilin çarptığı yaya öldü, mahalleli yolu kapattı - 8
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