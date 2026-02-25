Edirne'de kırmızı alarm sonrası normale dönüş. Tehlike seviyesi turuncuya düşürüldü

Bölgesel yağışlar, kar erimeleri ve Bulgaristan'daki barajlardan yapılan kontrollü su salımı nedeniyle geçen hafta su seviyeleri hızla yükselen iki nehir, taşkınlara neden oldu.

Çok sayıda köy yolu ile tarihi köprüler ulaşıma kapandı, binlerce dekar tarım arazisi sular altında kaldı.