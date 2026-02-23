Edirne'de kırmızı alarm. Taşkın riski nedeniyle Tunca Köprüsü trafiğe kapatılacak

Edirne Valisi Yunus Sezer, AFAD Kriz Merkezi'ndeki toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Tunca ve Meriç nehirlerinin birleştiği noktada yapılan ölçümde debinin 1365 metreküp/saniyeye kadar çıktığını söyledi.

Bu rakamın bu yıl ilk kez ölçüldüğünü belirten Sezer, "Meriç Nehri'ndeki suyun yükselmesi sebebiyle özellikle Tunca Nehri ile buluştuğu noktada geriye doğru bir tepme söz konusu. Meriç ve Tunca nehirleri arasında kalan ada kısmında kısmi taşkın riski var. Bu geceden itibaren tedbir alarak tahliyeleri gerçekleştireceğiz, Tunca Köprüsü’nü de trafiğe kapatacağız. İkinci bir emre kadar köprü kapalı kalacak." dedi.

Sezer, Türkiye-Yunanistan sınırında Meriç Nehri ile birleşen Arda Nehri üzerindeki üç barajın da dolu olduğunu, bu nedenle üst savaktan su salımı yapıldığını dile getirdi.

Bulgaristan'daki barajlarda su tutulmasının mümkün olmadığını ifade eden Sezer, Türkiye'ye ulaşması zaman alan suyun etkilerini yakından takip ettiklerini vurguladı.