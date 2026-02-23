Edirne'de kırmızı alarm. Taşkın riski nedeniyle Tunca Köprüsü trafiğe kapatılacak
Edirne'de yatağından çıkan Tunca ve Meriç nehirleri, bazı bölgelerde tarım arazilerine yayılmayı sürdürüyor. Edirne Valisi Yunus Sezer, Meriç ve Tunca nehirleri arasında kalan adadaki tesislerin taşkın riski nedeniyle boşaltılacağını, Tunca Köprüsü’nün ise trafiğe kapatılacağını bildirdi.
Hafta başında kısmi taşkınların ardından düşüş eğilimine giren debiler, havzalarda etkili olan kuvvetli sağanak ile Bulgaristan'daki enerji üretim barajlarından yapılan kontrollü su salımı nedeniyle yeniden yükseldi.
Yaz aylarında debisi 2 metreküp/saniye ortalamasıyla akan Tunca'nın debisi saniyede 212 metreküpe kadar çıktı.
Su seviyesi artan Tunca Nehri, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı Sarayiçi Adası çevresi ile Yolüstü, Değirmenyeni ve Avarız gibi nehir kenarına kurulu köylerde taşkına neden oldu.
Taşkın alanlarında suyun yayılmaya devam etmesi üzerine bazı köy yolları ile Tunca üzerindeki bazı köprüler ulaşıma kapatıldı. Tunca Nehri için ikaz seviyesi "kırmızı" olarak uygulanıyor.
MERİÇ'TE RİSK DEVAM EDİYOR
Tunca'nın karıştığı Meriç Nehri'nde de debi kritik seviyelerde seyrediyor.
Debisi son ölçümlerde 1240 metreküp/saniye olarak kaydedilen ve "turuncu" ikaz seviyesinde bulunan Meriç, kent merkezine bağlı Bosnaköy civarında taşkın sahasındaki bağ evlerinin bulunduğu alanda kısmen yatağından çıkarak taşkın oluşturdu.
Şehir merkezindeki yerleşim alanları için şu aşamada doğrudan risk bulunmadığı belirtilirken, nehre yakın güney kesimdeki köylerde su seviyesindeki artış nedeniyle riskin sürdüğü bildirildi.
Meriç ilçesine bağlı Subaşı beldesinde yerleşim yerini sudan koruyan sedde hattında meydana gelen yarılma sonucu nehir suları Küplü beldesindeki tarım arazilerine yayıldı.
Bölgede ekiplerin su seviyelerini anlık takip ettiği ve taşkın riskine karşı önlemlerin sürdürüldüğü öğrenildi.
Küplü Belediye Başkanı Gökmen Altay, AA muhabirine, yağışın durmasının sevindirici olduğunu söyledi.
DSİ ekipleri, Hamzadere Sulama Birliği ve belediye ekiplerinin yoğun önlem çalışmaları olduğunu ifade eden Altay, "İnşallah atlatacağız. Şu anda yerleşim alanı olarak su basan yer yok. Tarla ve meralarımız su altında." dedi.
TUNCA KÖPRÜSÜ TRAFİĞE KAPATILACAK
Edirne Valisi Yunus Sezer, AFAD Kriz Merkezi'ndeki toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Tunca ve Meriç nehirlerinin birleştiği noktada yapılan ölçümde debinin 1365 metreküp/saniyeye kadar çıktığını söyledi.
Bu rakamın bu yıl ilk kez ölçüldüğünü belirten Sezer, "Meriç Nehri'ndeki suyun yükselmesi sebebiyle özellikle Tunca Nehri ile buluştuğu noktada geriye doğru bir tepme söz konusu. Meriç ve Tunca nehirleri arasında kalan ada kısmında kısmi taşkın riski var. Bu geceden itibaren tedbir alarak tahliyeleri gerçekleştireceğiz, Tunca Köprüsü’nü de trafiğe kapatacağız. İkinci bir emre kadar köprü kapalı kalacak." dedi.
Sezer, Türkiye-Yunanistan sınırında Meriç Nehri ile birleşen Arda Nehri üzerindeki üç barajın da dolu olduğunu, bu nedenle üst savaktan su salımı yapıldığını dile getirdi.
Bulgaristan'daki barajlarda su tutulmasının mümkün olmadığını ifade eden Sezer, Türkiye'ye ulaşması zaman alan suyun etkilerini yakından takip ettiklerini vurguladı.
Taşkının kent merkezini koruyan yazlık ve kışlık seddeleri aşması için debinin 2 bin 200 metreküp/saniyeye ulaşması gerektiğini aktaran Sezer, böyle bir seviyeyi beklemediklerini ancak tüm tedbirlerin alındığını belirtti.
Toplantı öncesi İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan ile görüştüğünü ifade eden Sezer, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerinin de konuyu yakından takip ettiğini kaydetti.
Yazlık seddelerle ilgili tedbirlerin alındığını belirten Sezer, iş makineleri ve gerekli teçhizatın sahada hazır bulunduğunu dile getirdi.
Bosnaköy ve çevresindeki bağ evlerinin sahiplerine bölgeye gitmemeleri yönünde uyarıda bulunan Sezer, yazlık seddelerde yırtılmalar yaşanabildiğini, yol olarak kullanılan bazı seddelerin trafiğe kapatıldığını söyledi.
Tunca Nehri kenarındaki Değirmenyeni köyünde seddelere yakın evlerdeki durumu da takip ettiklerini aktaran Sezer, "Seddelere bitişik çok yakın evler var. Gerekli görürsek vatandaşlarımızı uyaracağız. Bu evlerle ilgili yarın tahliye kararı da alabiliriz. Önümüzdeki 24 saat kritik." diye konuştu.