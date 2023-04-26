Edirne'de kuraklık alarmı | Kadıköy Barajı'nın su seviyesi yüzde 6'ya kadar düştü

Yaklaşık 1,5 ay önce barajdaki su seviyesi 4 milyon 900 bin metreküp olduğunu dile getiren Helvacıoğlu, "1,5 ayda yükselmesinin aksine 200 metreküplük bir düşüş olmuş. Doluluk oranımız çok aşağılara düştü. Kullanılabilir içme ve kullanma suyunun seviyesi 2 metre derinlikte. Maalesef böyle giderse Keşan'ı susuz günler bekliyor. Herkesi ciddi anlamda tasarruf yapmaya davet ediyoruz." diye konuştu.