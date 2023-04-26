Edirne'de kuraklık alarmı | Kadıköy Barajı'nın su seviyesi yüzde 6'ya kadar düştü

Keşan’a içme suyu sağlayan ve toplam kapasitesi 56 milyon metreküp olan barajın doluluk oranı kuraklık nedeniyle geçen ay yüzde 10 seviyelerine kadar düştü.
Bunun üzerine Keşan Belediyesi Encümeni kuraklık nedeniyle su kullanımına sınırlama getiren bazı kararlar alırken, kararlara uymayanlara "kabahatler kanunu"ndan ceza kesileceği duyuruldu.
Son günlerde ilçede etkili olan nisan yağmurları da barajdaki su seviyesine olumlu katkı sağlamadı.
Barajdaki doluluk oranı yüzde 6 seviyesine geriledi.
Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Kadıköy Barajı'nda su seviyesinin kritik seviyeye düştüğünü belirterek, akan her damla suyun önemli olduğunu vurguladı.
Yağmurun baraja bir katkısının olmadığını ifade eden Helvacıoğlu, "Son dönemdeki yağışlar ekili tarım arazilerine fayda sağladı. Yağmurun baraja bir katkısı olmadı. Su rezervlerimizde bir artış yok. Barajda kuraklığın ciddi etkileri hissediliyor." dedi.
Yaklaşık 1,5 ay önce barajdaki su seviyesi 4 milyon 900 bin metreküp olduğunu dile getiren Helvacıoğlu, "1,5 ayda yükselmesinin aksine 200 metreküplük bir düşüş olmuş. Doluluk oranımız çok aşağılara düştü. Kullanılabilir içme ve kullanma suyunun seviyesi 2 metre derinlikte. Maalesef böyle giderse Keşan'ı susuz günler bekliyor. Herkesi ciddi anlamda tasarruf yapmaya davet ediyoruz." diye konuştu.