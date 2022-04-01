Edirne'de kuvvetli rüzgar ağaçları devirdi, çatıları uçurdu

"BÜTÜN MALIM GİTTİ"

Zabıta ekiplerini konuyla ilgili uyarmalarına rağmen önlem alınmadığını söyleyen Kök, çok fazla maddi hasarlarının olduğunu dile getirdi. Kök, "Olan bütün malım gitti. Sadece dün gelen mal 50 bin liralık. Rüzgar bir anda yıktı, geçti" diye konuştu.