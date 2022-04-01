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Edirne'de kuvvetli rüzgar ağaçları devirdi, çatıları uçurdu

Edirne'de öğle saatlerinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi, çatılar uçtu. Apartmanın çatısından kopan parçanın üzerine düştüğü evdeki 1 kişi yaralandı. Meteoroloji, kuvvetli rüzgarın yarın akşam saatlerine kadar devam edebileceğini bildirdi.

Haberler - DHA 01.04.2022 - 16:29

Edirne'de kuvvetli rüzgar ağaçları devirdi, çatıları uçurdu - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından 'de öğle saatlerinde etkili olan hızı yer yer 47 kilometreye ulaşan rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

Edirne'de kuvvetli rüzgar ağaçları devirdi, çatıları uçurdu - 2

Rüzgar nedeniyle çatılar uçtu, ağaçlar devrildi. Tarihi Karaağaç semti ile kent merkezini birbirine bağlayan Lozan Caddesi’nde bir ağaç yola devrildi.

Edirne'de kuvvetli rüzgar ağaçları devirdi, çatıları uçurdu - 3
Edirne'de kuvvetli rüzgar ağaçları devirdi, çatıları uçurdu - 4

Edirne Belediyesi ekipleri yolu boydan boya kapatan ağacı kaldırdı. Ulaşıma kapanan yol, yeniden açıldı.

Edirne'de kuvvetli rüzgar ağaçları devirdi, çatıları uçurdu - 5

EVİN ÜSTÜNE ÇATI DÜŞTÜ

Nişancıpaşa Mahallesi Kuyumcu Bayırı Sokak’ta müstakil evin üzerine yan apartmandan kopan çatı parçası düştü.

Edirne'de kuvvetli rüzgar ağaçları devirdi, çatıları uçurdu - 6

Bu sırada evin giriş bölümünde bulunan Zeliha Yolalmaz yaralandı. Bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri, Yolalmaz'ı bulunduğu yerden çıkardı.

Edirne'de kuvvetli rüzgar ağaçları devirdi, çatıları uçurdu - 7

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Yolalmaz, Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Edirne'de kuvvetli rüzgar ağaçları devirdi, çatıları uçurdu - 8

Yolalmaz'ın kızı Azime Yolalmaz, "Ben o sırada evdeki çiçekleri dışarı taşıyordum, tam evin girişine adımımı attım çatı olduğu gibi girişin üstüne düştü. O sırada annem oradaydı, hemen yanına gittik ses vermedi, çok korktuk” dedi.

Edirne'de kuvvetli rüzgar ağaçları devirdi, çatıları uçurdu - 9

Edirne'de her cuma günü kurulan halk pazarında esnafın tezgahının üzerine ağaç devrildi.

Edirne'de kuvvetli rüzgar ağaçları devirdi, çatıları uçurdu - 10

Olayda bir aracın da camı kırıldı. Pazarda kuruyemiş satan Musa Kök, birden ağacın tezgahın üzerine düştüğünü ifade etti.

Edirne'de kuvvetli rüzgar ağaçları devirdi, çatıları uçurdu - 11

"BÜTÜN MALIM GİTTİ"

Zabıta ekiplerini konuyla ilgili uyarmalarına rağmen önlem alınmadığını söyleyen Kök, çok fazla maddi hasarlarının olduğunu dile getirdi. Kök, "Olan bütün malım gitti. Sadece dün gelen mal 50 bin liralık. Rüzgar bir anda yıktı, geçti" diye konuştu.

Edirne'de kuvvetli rüzgar ağaçları devirdi, çatıları uçurdu - 12

BAZI CADDELER TRAFİĞE KAPATILDI

Kuvvetli rüzgar nedeniyle kentte bazı cadde ve sokaklar araç trafiğine kapatıldı.

Edirne'de kuvvetli rüzgar ağaçları devirdi, çatıları uçurdu - 13

YARIN AKŞAMA KADAR DEVAM EDECEK

Meteoroloji yetkilileri, rüzgarın yarın akşam saatlerine kadar devam etmesinin beklendiği, saatte en az 22, en fazla ise 50 kilometre ile eseceği ifade etti.

Edirne'de kuvvetli rüzgar ağaçları devirdi, çatıları uçurdu - 14
Edirne'de kuvvetli rüzgar ağaçları devirdi, çatıları uçurdu - 15
Edirne'de kuvvetli rüzgar ağaçları devirdi, çatıları uçurdu - 16

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