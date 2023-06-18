Edirne'de kuvvetli sağanak sele yol açtı
Edirne'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Keşan ilçesine bağlı Mecidiye, Erikli, Yayla, Danişment ve Gökçetepe köyü sahillerinde dün akşam saatlerinde başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Köy ve sahillerde tarım arazileri, ağıllar ile turistik tesisler su altında kaldı. Keşan Belediyesi, akşam saatlerinde şiddetli yağış beklendiğini belirterek, vatandaşları acil olmadıkça bu bölgelerde yola çıkmamaları konusunda uyardı.
Meteoroloji'nin yağış uyarısının ardından Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Keşan'a bağlı Mecidiye, Erikli, Yayla, Danişment ve Gökçetepe köyü sahillerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.