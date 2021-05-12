Edirne'de "mucize bitki" diye adlandırılan safranın soğan hasadına başlandı

Anadolu Ajansı 12.05.2021 - 09:56
Ekimin ardından büyümeye bırakılan ve mor renkli, güzel kokulu çiçekler açan safran bitkisinin çiçek hasadı ise ekim-kasım aylarında yapılıyor.
Üretici Hasan Artan, deneme amaçlı başladığı safran yetiştiriciliğinde başarıya ulaştığını söyledi.
Safran bitkisinin Edirne topraklarına uyum sağladığını belirten Tülek, "Burada çalışmalar 3 yıl önce başladı. Bugün safran soğanı hasadı yapılıyor. Kısmet olursa ekimi yapıldıktan sonra ekim ayı gibi çiçek hasadı olacak. Bugün burada soğan hasadı yapmanın amacı, elde edilen soğanların boylama yapıldıktan sonra tekrar toprakla buluşturulması. ifadelerini kullandı.
Tülek, safranın ekonomik getirisinin yüksek olduğunu ve Edirne'de üretim alanlarının genişlemesi için çalışmalar yapıldığını sözlerine ekledi.