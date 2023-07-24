Edirne’de orman yangını (Şiddeti rüzgarla büyüdü, ekipler kontrol altına aldı)
Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde orman yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangın, otluk ve çalılık alana da sıçradı. Alevlerin elektrik tellerini tehdit etmesi üzerine, bölgede tedbir amaçlı elektrikler kesildi. Ekipler yangını kontrol altına aldı.
Uzunköprü ilçesine bağlı Mescit Mahallesi’nde, orman yangını yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ormanlık alanda başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyerek otluk, çalılık ve ağaçlık alana sıçradı.