Edirne’de otogarın maskotu ‘Kadife’, sahibine kavuştu

''AYRILIRKEN ÜZÜLDÜK''

Taksici Hasan Ralto ise eşeğe çok alıştıklarını, ayrılmanın kendileri için de zor olduğunu belirtti. Ralto, "Bir akşam otobüs beklerken eşek çıkageldi. Aldık, dolayısıyla sahip çıktık. İki hafta misafir ettik. En son görüntülenmeden sonra dedik bir yerlerden sahibi çıkar gelir. Yaklaşık 15-20 dakika öncesinde de sahibi geldi. Burada diğer arkadaşlarımız da teyit etti, tanıyormuşlar. Biz de emin olduğumuz için eşeği sahibine teslim ettik. Ayrılırken üzüldük tabi. O bize alıştı, biz ona alıştık ama dolayısıyla sahibi gelince gerçek yerine gitmesi iyi oldu. Onu sürekli besliyorduk. Kesme şeker ve saman gibi şeyler veriyorduk. Kendini sevdirdi burada, otogarın maskotu olmuştu" ifadelerini kullandı.