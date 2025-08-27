Edirne’de otogarın maskotu ‘Kadife’, sahibine kavuştu
Edirne Otogarı’nda, 2 hafta önce taksici esnafı tarafından bulunup durakta bakılan ‘Kadife’ isimli eşek, sahibine kavuştu.
Edirne Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde taksici esnafı, 2 hafta önce başıboş dolaşan eşeği fark etti. Eşeği durağa alıp burada bakmaya başlayan taksi şoförleri, yemini ve suyunu verdi. Kadife ismini verdikleri eşeğin, taksilerden eşyaları çalıp oyun oynadığı anları da cep telefonlarıyla görüntüleyen esnaf, bu anları sosyal medyadan da paylaştı. Eşeğin görüntülerine rastlayan sahibi Cafer Dalgıçlar, otogara gelerek teslim aldı.