Edirne’de rehin alınan Hintli’yi polis kurtardı: 3 kişi gözaltında

Edirne’de Hindistan uyruklu bir kişi, 3 Pakistan vatandaşı tarafından kaçırıldı. Akhıl Krıshnan Radhakrıshnan isimli Hindistan vatandaşını kaçıran Pakistanlılar, 2 milyon Rupi fidye istedi. Rehin tutulan Radhakrıshnan, polis operasyonuyla kurtarıldı. Radhakrıshnan, operasyon sonrasında polise sarılıp, sevinç gözyaşı döktü.

Edirne’de rehin alınan Hintli’yi polis kurtardı: 3 kişi gözaltında - 1

Edirne’de rehin alınıp ailesinden fidye istenen Hintli, polis operasyonuyla kurtarıldı.

Hindistan’dan İstanbul’a 18 Nisan’da çalışmak için gelen Akhıl Krıshnan Radhakrıshnan, lokantada bulaşıkçı olarak çalışırken, arkadaşı aracılığıyla tanıştığı kişiler kendisini Edirne’ye davet etti.

Edirne’de emlak işiyle ilgilendiklerini söyleyen kişilerin, “Bize emlakçılık ve tercümanlık yapacaksın, ayda 180 bin lira kazanacaksın.” teklifi üzerine Radhakrıshnan, önceki gün otobüsle Edirne’ye geldi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Edirne’de rehin alınan Hintli’yi polis kurtardı: 3 kişi gözaltında - 2

Telefonda konuştuğu kişilerin verdiği adrese giden Radhakrıshnan, iddiaya göre, buradaki kişiler tarafından rehin alındı.

Edirne’de rehin alınan Hintli’yi polis kurtardı: 3 kişi gözaltında - 3

Elleri ve ayaklarını bağlayan kişiler, Akhıl Krıshnan Radhakrıshnan’ın Hindistan’da bulunan ailesini telefonla görüntülü olarak arayıp, rehin alma görüntülerini izleterek, serbest bırakmaları için 2 milyon Rupi (yaklaşık 775 bin TL) fidye istedi.

Edirne’de rehin alınan Hintli’yi polis kurtardı: 3 kişi gözaltında - 4

AİLE YARDIM İSTEDİ

Fidyeyi vermek için süre isteyen aile, Radhakrıshnan’ın İstanbul’daki arkadaşını telefonla arayıp oğullarının kaçırıldığını anlatarak yardımcı olmasını istedi. Durumun iletildiği Edirne Emniyet Müdürlüğü, harekete geçti.

Edirne’de rehin alınan Hintli’yi polis kurtardı: 3 kişi gözaltında - 5

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucu rehin tutulan Radhakrıshnan’ın, Yancıkçı Şahin Mahallesi, Şeyh Çelebi Camii Sokak üzerinde bir evde bulunduğu belirlendi.

Edirne’de rehin alınan Hintli’yi polis kurtardı: 3 kişi gözaltında - 6

Polis, gece yarısı düzenlediği operasyonda, Hintliyi rehin tutanlar polisi görünce kaçmaya çalıştı. Evin çevresi ve çatılarda önlem alan polis 1 kişiyi yolda kaçarken, 1 kişiyi iki apartman arasındaki boşlukta, 1 kişiyi de kömürlükte yakalayarak gözaltına aldı.

Edirne’de rehin alınan Hintli’yi polis kurtardı: 3 kişi gözaltında - 7

Evde rehin tutulan Radhakrıshnan da kurtarıldı. Evde ve şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda, ruhsatsız 1 pompalı tüfek, 4 fişek, kesici aletler, 220 euro, 16 bin 230 lira ele geçirildi.

Edirne’de rehin alınan Hintli’yi polis kurtardı: 3 kişi gözaltında - 8

SEVİNÇ GÖZYAŞI DÖKTÜ

Kurtarılan Radhakrıshnan, kendisini kurtaran polise sarılıp sevinç gözyaşları döktü. Hemen telefonla ailesine arayan Radhakrıshnan, kurtarıldığını bildirdi. Polisin gözaltına aldığı 3 şüphelinin Pakistan uyruklu olduğu belirlendi.

Edirne’de rehin alınan Hintli’yi polis kurtardı: 3 kişi gözaltında - 9

Rehin alan kişilere evini kiraya veren asayiş ve narkotik suçlarından kaydı bulunan M.K. de polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Edirne’de rehin alınan Hintli’yi polis kurtardı: 3 kişi gözaltında - 10

Şüpheliler hakkında, yağma, gasp, tehdit, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden alıkoyma, göçmen kaçakçılığı suçlarından soruşturma başlatıldı.

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