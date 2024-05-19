Edirne’de rehin alınan Hintli’yi polis kurtardı: 3 kişi gözaltında
Edirne’de Hindistan uyruklu bir kişi, 3 Pakistan vatandaşı tarafından kaçırıldı. Akhıl Krıshnan Radhakrıshnan isimli Hindistan vatandaşını kaçıran Pakistanlılar, 2 milyon Rupi fidye istedi. Rehin tutulan Radhakrıshnan, polis operasyonuyla kurtarıldı. Radhakrıshnan, operasyon sonrasında polise sarılıp, sevinç gözyaşı döktü.
Edirne’de rehin alınıp ailesinden fidye istenen Hintli, polis operasyonuyla kurtarıldı.
Hindistan’dan İstanbul’a 18 Nisan’da çalışmak için gelen Akhıl Krıshnan Radhakrıshnan, lokantada bulaşıkçı olarak çalışırken, arkadaşı aracılığıyla tanıştığı kişiler kendisini Edirne’ye davet etti.Edirne’de emlak işiyle ilgilendiklerini söyleyen kişilerin, “Bize emlakçılık ve tercümanlık yapacaksın, ayda 180 bin lira kazanacaksın.” teklifi üzerine Radhakrıshnan, önceki gün otobüsle Edirne’ye geldi.