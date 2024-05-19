Edirne’de rehin alınan Hintli’yi polis kurtardı: 3 kişi gözaltında

Elleri ve ayaklarını bağlayan kişiler, Akhıl Krıshnan Radhakrıshnan’ın Hindistan’da bulunan ailesini telefonla görüntülü olarak arayıp, rehin alma görüntülerini izleterek, serbest bırakmaları için 2 milyon Rupi (yaklaşık 775 bin TL) fidye istedi.