Edirne'de sağanak etkili oldu

Edirne'de etkili olan sağanakta sokak ve caddeler su ile doldu, zaman zaman trafik aksadı.

Edirne'de sağanak etkili oldu - 1

Edirne'de 40 dereceyi aşan hava sıcaklıklarının ardından; bugün saat 14.00 sıralarında sağanak etkili oldu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Edirne'de sağanak etkili oldu - 2

Meteoroloji'nin de uyarı verdiği kentte, sokak ve caddelerde su birikintileri oluştu; zaman zaman trafikte aksamalar yaşandı.

Edirne'de sağanak etkili oldu - 3

Polis, kent genelindeki kavşaklarda önlem alıp, sürücüleri uyardı.

Edirne'de sağanak etkili oldu - 4

Hava sıcaklığının 22 derece ölçüldüğü kentte, yağmurun gün boyu etkili olacağı bildirildi.

Edirne'de sağanak etkili oldu - 5
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