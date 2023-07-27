Edirne'de sağanak etkili oldu
Edirne'de etkili olan sağanakta sokak ve caddeler su ile doldu, zaman zaman trafik aksadı.
Edirne'de 40 dereceyi aşan hava sıcaklıklarının ardından; bugün saat 14.00 sıralarında sağanak etkili oldu.
Edirne'de 40 dereceyi aşan hava sıcaklıklarının ardından; bugün saat 14.00 sıralarında sağanak etkili oldu.
Meteoroloji'nin de uyarı verdiği kentte, sokak ve caddelerde su birikintileri oluştu; zaman zaman trafikte aksamalar yaşandı.
Polis, kent genelindeki kavşaklarda önlem alıp, sürücüleri uyardı.
Hava sıcaklığının 22 derece ölçüldüğü kentte, yağmurun gün boyu etkili olacağı bildirildi.