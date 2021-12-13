Edirne'de sağanak sele dönüştü: Kayıp kişinin cansız bedeni bulundu

Edirne'de şiddetli yağış nedeniyle araçlarında ve evlerinde mahsur kalanları AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri kurtardı. Sele kapılarak kaybolan kişi için ise arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Haberler - İHA - Anadolu Ajansı - DHA 13.12.2021 - 09:15

Edirne'de sağanak sele dönüştü: Kayıp kişinin cansız bedeni bulundu - 1

Aşırı yağış yüzünden 'nin Enez ilçesinde bağlı Abdurrahim, Vakıf ve Sultaniçe köylerindeki çok sayıda evi su bastı.

Edirne'de sağanak sele dönüştü: Kayıp kişinin cansız bedeni bulundu - 2

Haber verilmesi üzerine Edirne AFAD Müdürlüğü, Enez Kaymakamlığı ve Enez Belediyesi ekipleri bölgeye sevk edildi.

Suların yükselmesi nedeniyle evlerinde ve araçlarda mahsur kalanlar kurtarıldı.

Edirne'de sağanak sele dönüştü: Kayıp kişinin cansız bedeni bulundu - 3

Enez Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş, aşırı yağış sebebiyle bazı köylerde sıkıntı yaşandığını belirtti.

Şu an için ulaşımda herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını, yağışın sürdüğünü ifade eden Göktaş, "Tüm köylerimizle iletişim halindeyiz. Kapalı köy yolu yok. Su yükselmesiyle ilgili ihbarlar geliyor. Bazı köylerimizde yağış devam ediyor. Su yükselmesine binaen arkadaşlarımız ve AFAD ekipleri müdahale ediyor" dedi.

Edirne'de sağanak sele dönüştü: Kayıp kişinin cansız bedeni bulundu - 4

Vakıf köyünde ani su yükselmesi nedeniyle araçta mahsur kalan 5 kişinin kurtarıldığı bilgisini veren Göktaş, bu kişilerin pansiyona yerleştirildiğini söyledi.

Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç de belediye ve kaymakamlık ekiplerinin koordineli şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü dile getirdi.

Edirne'de sağanak sele dönüştü: Kayıp kişinin cansız bedeni bulundu - 5

SEL SULARINA KAPILAN KİŞİNİN  CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Aşırı yağış yüzünden Enez ilçesinde bağlı Abdurrahim, Vakıf ve Sultaniçe köylerinde çok sayıda evi su basarken Murat Güneş, sele kapılarak kayboldu.

Sel felaketi ardından bölgeye giden AFAD, jandarma ve belediye ekipleri bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Güneş'in cansız bedeni jandarma ekipleri tarafından evinin 200 metre yakınında bulundu.

Edirne'de sağanak sele dönüştü: Kayıp kişinin cansız bedeni bulundu - 6

Komşusu Yılmaz Çakmak, Güneş'in sel sularının geldiği anda kendisini aradığını ve çok panik içinde olduğunu belirtti.

Güneş'i sakinleştirmeye çalıştığını anlatan Çakmak, evi yaklaşık bir metre su bastığını söyledi.

Büyük bir felaket yaşadıklarını anlatan Çakmak, "Ben de ona evin yanındaki incir ağacına çıkmasını söyledim. Çok korkmuş ve paniklemişti. Ondan sonra bağlantımız kesildi. Çok üzgünüz." dedi.

Edirne'de sağanak sele dönüştü: Kayıp kişinin cansız bedeni bulundu - 7

Öte yandan mahsur kalan 11 kişi ekiplerce kurtarıldı. Evde mahsur kalan aile, bulunduğu yerden iş makinesiyle alınarak Sultaniçe Muhtarlığı'na getirildi ve sağlık kontrolünden geçirildi.

Edirne'de sağanak sele dönüştü: Kayıp kişinin cansız bedeni bulundu - 8
Edirne'de sağanak sele dönüştü: Kayıp kişinin cansız bedeni bulundu - 9

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