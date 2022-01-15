Edirne’de şaşırtan görüntü: Cadde ortasında mezar

Edirne’de yol genişletme çalışmaları sonrası caddenin ortasında kalan mezarlar görenleri şaşırtıyor. Meydan Mahallesi Muhtarı Emin Özbostan, "Trafik artınca yol genişletme çalışmaları sonrası her iki mezar yolun ortasında kaldı" dedi.

Haberler - İHA 15.01.2022 - 16:35

Edirne’de şaşırtan görüntü: Cadde ortasında mezar - 1

’nin Meydan Mahallesi Kıyık Caddesi üzerinde bulunan Saçlı İbrahim Efendi ve Ethem Baba mezarları, yıllar önce yapılan yol genişletme çalışmaları sonrası caddenin ortasında kaldı.

Edirne’de şaşırtan görüntü: Cadde ortasında mezar - 2

Mezarlara sahip çıkan mahalleli mezarın temizliğini ve bakımını yapıyor. Mezarları gören vatandaşlar, dua okuyor.


Edirne’de şaşırtan görüntü: Cadde ortasında mezar - 3

Meydan Mahallesi Muhtarı Emin Özbostan, "Trafik artınca yol genişletme çalışmaları sonrası her iki mezar yolun ortasında kaldı. Daha önce bu mezarlar evlerin hemen önündeydi" dedi.

Edirne’de şaşırtan görüntü: Cadde ortasında mezar - 4

İşte diğer kareler...

Edirne’de şaşırtan görüntü: Cadde ortasında mezar - 5
Edirne’de şaşırtan görüntü: Cadde ortasında mezar - 6
Edirne’de şaşırtan görüntü: Cadde ortasında mezar - 7

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER