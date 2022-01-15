Edirne’de şaşırtan görüntü: Cadde ortasında mezar

Haberler - İHA 15.01.2022 - 16:35
Edirne’nin Meydan Mahallesi Kıyık Caddesi üzerinde bulunan Saçlı İbrahim Efendi ve Ethem Baba mezarları, yıllar önce yapılan yol genişletme çalışmaları sonrası caddenin ortasında kaldı.
Mezarlara sahip çıkan mahalleli mezarın temizliğini ve bakımını yapıyor. Mezarları gören vatandaşlar, dua okuyor.
Meydan Mahallesi Muhtarı Emin Özbostan, "Trafik artınca yol genişletme çalışmaları sonrası her iki mezar yolun ortasında kaldı. Daha önce bu mezarlar evlerin hemen önündeydi" dedi.
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