Edirne'de suyu buharlaşan gölün tuz tabakası ortaya çıktı

Edirne'nin Enez ilçesinde aşırı sıcaklar nedeniyle suyu buharlaşan Tuz Gölü'nün beyaz ve parlak tabakası vatandaşların ilgisini çekiyor.

Anadolu Ajansı 26.08.2020 - 11:25 | Son Güncelleme : 26.08.2020 - 11:27

Edirne'de suyu buharlaşan gölün tuz tabakası ortaya çıktı - 1

Karaincirli Sahili yakınlarındaki göldeki su, aşırı sıcaklar nedeniyle çekilince ortaya tuzla kaplı bir alan ortaya çıktı.

Edirne'de suyu buharlaşan gölün tuz tabakası ortaya çıktı - 2

Denize girmek için gelen vatandaşlar sahil yakınında oluşan tuz gölüne ilgi gösteriyor.

Edirne'de suyu buharlaşan gölün tuz tabakası ortaya çıktı - 3

Bazı vatandaşlar bembeyaz alanın üzerinde fotoğraf çektiriyor.

Edirne'de suyu buharlaşan gölün tuz tabakası ortaya çıktı - 4

Ailesiyle tatile gelen Recep Kılıç, Trakya'da bu yıl hava sıcaklıklarının yüksek olduğunu söyledi.

Göldeki suyun aşırı sıcaklarla buharlaştığını ifade eden Kılıç, "Denize girmek için Saroz Körfezi'ne, Enez ilçesindeki sahillere çevre illerden çok sayıda vatandaş geliyor. Karaincirli Sahili'nin hemen yanındaki gölün bembeyaz, parlak tuzla kaplı olduğunu görenler fotoğraf çekiyor. Bizim de ilgimizi çekti hatıra kalsın diye fotoğraf çekildik." diye konuştu.

Edirne'de suyu buharlaşan gölün tuz tabakası ortaya çıktı - 5
Edirne'de suyu buharlaşan gölün tuz tabakası ortaya çıktı - 6
Edirne'de suyu buharlaşan gölün tuz tabakası ortaya çıktı - 7
Edirne'de suyu buharlaşan gölün tuz tabakası ortaya çıktı - 8
Edirne'de suyu buharlaşan gölün tuz tabakası ortaya çıktı - 9
Edirne'de suyu buharlaşan gölün tuz tabakası ortaya çıktı - 10

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