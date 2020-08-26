Edirne'de suyu buharlaşan gölün tuz tabakası ortaya çıktı

Ailesiyle tatile gelen Recep Kılıç, Trakya'da bu yıl hava sıcaklıklarının yüksek olduğunu söyledi.

Göldeki suyun aşırı sıcaklarla buharlaştığını ifade eden Kılıç, "Denize girmek için Saroz Körfezi'ne, Enez ilçesindeki sahillere çevre illerden çok sayıda vatandaş geliyor. Karaincirli Sahili'nin hemen yanındaki gölün bembeyaz, parlak tuzla kaplı olduğunu görenler fotoğraf çekiyor. Bizim de ilgimizi çekti hatıra kalsın diye fotoğraf çekildik." diye konuştu.