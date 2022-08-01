Edirne'de şiddetli sağanak

Edirne'de yaklaşık 2 saat etkili olan sağanak yağış sonucu trafikte aksamalar yaşandı, ev ve iş yerlerini su bastı.

Haberler - İHA - Anadolu Ajansı 01.08.2022 - 04:07 | Son Güncelleme : 01.08.2022 - 04:08

Edirne'de şiddetli sağanak - 1

'de şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Edirne'de şiddetli sağanak - 2

Aniden bastıran ve giderek şiddetini artıran sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Araçlar trafikte ilerlemekte zorluk çekti, trafik ekipleri su biriken caddelerde önlem aldı.

Edirne'de şiddetli sağanak - 3

Şiddetli yağış nedeniyle Zübeyde Hanım Caddesi'ndeki bazı iş yerlerini su bastı.

Edirne'de şiddetli sağanak - 4

Dükkanlarını su basan esnaf kendi imkanlarıyla temizlik çalışması yaptı.

Edirne'de şiddetli sağanak - 5

Bosnaköy köyü mevkiisinde şiddetli yağmur yağması sonucu evlerinde mahsur kalan 7 kişilik bebekli aile AFAD ekiplerince mahsur kaldıkları bölgeden tahliye edildi.

Edirne'de şiddetli sağanak - 6
Edirne'de şiddetli sağanak - 7

Hava sıcaklığının 27 derece ölçüldüğü kentte, yaklaşık 2 saat etkili olan sağanak yerini hafif yağışa bıraktı.

Edirne'de şiddetli sağanak - 8
Edirne'de şiddetli sağanak - 9

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