Edirne'de sığınmacı yoğunluğu: Otogardaki boş binayı mesken tuttular
Türkiye'nin engel olmayacağını açıklamasının ardından, kara sınırından Yunanistan'a geçmeye çalışan mültecilerin zorlu yolculuğu devam ediyor. Edirne kent merkezinde de, başta otogar olmak üzere, Avrupa'ya göç yoğunluğu yaşanıyor. Avrupa'ya mülteci göçünün en önemli geçiş noktası haline gelen kentte sınır kadar otogar da yoğun. Karşıya geçemeyenler otogardaki metruk bir binayı mesken tutmuş durumda. İşte NTV ekibinden kameraman Cumhur Çatkaya'nın objektifinden yansıyan çok özel kareler...
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