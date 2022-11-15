Edirne'de tarihi ahşap bina alev alev yandı

Edirne’de metruk durumda bulunan iki katlı tarihi ahşap bina alevlere teslim oldu.

Edirne'de tarihi ahşap bina alev alev yandı - 1

Edirne'nin Babademirtaş Mahallesi, Karanfiloğlu Caddesi'nde bulunan metruk haldeki tarihi ahşap binada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Edirne'de tarihi ahşap bina alev alev yandı - 2

Polis ekipleri bir yandan çevre güvenliği alırken bir diğer yandan da yangının sıçraması ihtimali nedeniyle yan evlerde yaşayan vatandaşları uyandırdı. İtfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

Edirne'de tarihi ahşap bina alev alev yandı - 3

Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar neticesinde yangın kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle tarihi bina adeta küle döndü.

Edirne'de tarihi ahşap bina alev alev yandı - 4

MAHALLE SAKİNLERİ KORKU DOLU ANLARI ANLATTI

Mahalle sakinlerinden Hakkı Rast, polis ekiplerinin kendilerini uyandırdığını ve binayı tahliye ettiklerini söyledi. Rast, ailece dışarı çıktıklarında her yerin alevler içinde olduğunu anlattı.

Edirne'de tarihi ahşap bina alev alev yandı - 5

Bir diğer vatandaş Zeki Yılmaz, sesleri duyunca dışarı çıktığını ve alevlerin yükseldiğini gördüğünü belirtti.

Polis ekipleri olayla ilgili inceme başlattı.

Edirne'de tarihi ahşap bina alev alev yandı - 6
Edirne'de tarihi ahşap bina alev alev yandı - 7
Edirne'de tarihi ahşap bina alev alev yandı - 8
Edirne'de tarihi ahşap bina alev alev yandı - 9
Edirne'de tarihi ahşap bina alev alev yandı - 10
Edirne'de tarihi ahşap bina alev alev yandı - 11
Edirne'de tarihi ahşap bina alev alev yandı - 12
Edirne'de tarihi ahşap bina alev alev yandı - 13
Edirne'de tarihi ahşap bina alev alev yandı - 14
Edirne'de tarihi ahşap bina alev alev yandı - 15
Edirne'de tarihi ahşap bina alev alev yandı - 16
Edirne'de tarihi ahşap bina alev alev yandı - 17

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