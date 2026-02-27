Edirne'de tarlada balık tuttular
27.02.2026 12:56
İHA
Edirne'de vatandaşlar Meriç Nehri çevresinde su baskını yaşanan tarım arazisinde balık avladı.
Meriç Nehri'nin taşmasının ardından ilginç görüntüler ortaya çıktı.
Taşkın sularının çekilmeye başlamasıyla birlikte bazı tarım arazilerinde sazan balıklarının kaldığı görüldü.
Nehir yatağına yakın tarlalarda biriken suyun içinde çok sayıda sazan balığı olduğu gözlenirken, vatandaşlar balıkları kendi imkanlarıyla toplamaya başladı.
Bölgedeki bazı çiftçiler, yaşanan duruma şaşırdıklarını ifade ettiler.