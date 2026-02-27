Ramazan imsakiyesi banner
Edirne'de tarlada balık tuttular

27.02.2026 12:56

Edirne'de vatandaşlar Meriç Nehri çevresinde su baskını yaşanan tarım arazisinde balık avladı.

Edirne'de su baskını yaşanan tarım arazisinde balık avlandı.

 

Edirne'de tarlada balık tuttular 1
Meriç Nehri'nin taşmasının ardından ilginç görüntüler ortaya çıktı.

 

Edirne'de tarlada balık tuttular 2
Taşkın sularının çekilmeye başlamasıyla birlikte bazı tarım arazilerinde sazan balıklarının kaldığı görüldü.

 

Edirne'de tarlada balık tuttular 3
Nehir yatağına yakın tarlalarda biriken suyun içinde çok sayıda sazan balığı olduğu gözlenirken, vatandaşlar balıkları kendi imkanlarıyla toplamaya başladı.

 

Edirne'de tarlada balık tuttular 4
Bölgedeki bazı çiftçiler, yaşanan duruma şaşırdıklarını ifade ettiler.

