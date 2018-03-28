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Edirne'de taşkın, Tunca Köprüsü kapatıldı

Anadolu Ajansı

Edirne'de etkili olan yağışlarla nehir debilerini yükseltmesi günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

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    Taşkın nedeniyle yolları ulaşıma kapanan Değirmenyeni köyünde, su yerleşim yerine yaklaşınca köyle nehir arasına topraktan set yapılmıştı.

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    Nehrin debisinin yükselmeye devam etmesi sonucu toprak set patladı.
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    Nehre yakın evleri su bastı, bazı iş makineleri sular altında kaldı.
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    Bu arada, nehirlerdeki debilerin yükselmesi nedeniyle Tunca Köprüsü trafiğe kapatıldı.

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    Polis ekipleri, tarihi köprüye güvenlik bandı çekti, duba koyarak araç ve yaya geçişini durdurdu.

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    Tunca Nehri kenarındaki bazı işletmeleri ise su bastı. Tunca Köprüsü girişlerinde de su birikti.

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    Yunanistan sınırında olan Karaağaç Mahallesi ile bağlantıyı sağlayan köprülerde trafik akışının sağlanamaması nedeniyle ulaşım, Dr. Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü'nden yapılıyor.

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    Pazarkule Sınır Kapısı'ndan gitmek isteyen sürücüler de tarihi köprüler trafiğe kapalı olduğu için bu köprüyü kullanıyor.

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    Öte yandan, Edirne’deki taşkın ile ilgili açıklama yapan DSİ 11. Bölge Müdürü Nesip Özden, "Meriç Nehri’nde debi 1342 metreküp/saniyeye ulaşmış durumda. Bu artışın devam edip etmeyeceği Arda Nehri’ndeki barajlardan bırakılacak su miktarı belirleyecek" dedi.

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