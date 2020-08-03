Edirne'de tatilcilerden geriye çöpleri kaldı

Kurban Bayramı'nı fırsat bilenler ülkenin birçok tatil beldesine akın etti. Bu beldelerden birisi de Edirne'nin Saros Körfezi'ydi. Ancak tatilcilerden geriye çöpleri kaldı.
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İHA 03.08.2020 - 17:13
Edirne'nin Saros Körfezi'nde tatilcilerden geriye kalan çöpler tepki çekti.
Keşan ilçesine bağlı Erikli ve Mecidiye'den yavaş yavaş geri dönmeye başladı.
Bayram tatili boyunca konakladıkları yerleri boşaltan tatilcilerden geriye çöpler kaldı.
Yol kenarlarından, kamp alanlarına ve hatta sahillere kadar birçok faklı yerlerde bırakılan ve çöp kutularına atılmayan poşet, karton, yiyecek ve içecek artıkları, bebek bezi, maske gibi çok farklı çöp çevre kirliliği oluşturdu.
Sıcağın altında kalan bu çöpler aynı zamanda çevreye ağır koku bıraktı.
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