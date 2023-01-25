Edirne'de tava ciğercilerden zam yapmama kararı

''VATANDAŞI ZORLAMANIN BİR ANLAMI YOK"

Ciğerci esnafı Uğurcan İmrak, "120 liralık bir fiyat belirlendi ama bu fiyata satma zorunluluğu konulmadı. Her esnaf kendine göre bazı sebepleriyle 90, 100 ve 120 liradan satıyor. Biz 90 lira kararı belirledik. Kendimizi düşünürken biraz da vatandaşı düşünmek ve vatandaşımızın yanında olmak lazım. Fiyatları çok yüksek tutarak vatandaşı zorlamanın bir anlamı yok, bu ciğeri herkes yesin" dedi.