Edirne'de tava ciğere tavan fiyat

''120 LİRA YAPMAYA UTANIYORUM''

Edirneli ciğerci esnafı Erdal Akgün ise, "Biz 1 ay önce 95 TL yapmıştık. Şu anda 95 TL’den devam ediyoruz. 120 TL yapmaya da gönlümüz razı değil. Bir anlamda da 120 TL yapmaya utanıyorum. Direnebildiğimiz kadar direneceğiz'' ifadelerini kullandı.