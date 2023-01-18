Edirne'de tava ciğere tavan fiyat

Edirne'de meşhur tava ciğerinin son aylarda artan fiyatı, ciğerciler ve onların kayıtlı olduğu odalar arasında tartışma konusu oldu.
Ciğerci esnafı artan elektrik, gaz, yağ, un gibi giderleri neden gösterip bağlı bulundukları Edirne Ticaret ve Sanayi Odası ile Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nden yaklaşık 4 ay önce, porsiyonu 75 liraya sattıkları ciğeri, 90 liraya satmak için zam talebinde bulunmuştu.
Kentte iki kurum da talebi geri çevirip tarifelere zam yapmadı.
Bunun üzerine bazı ciğerciler, fiyat tarifelerinde olmamasına rağmen ciğerin porsiyonunu tarifede yazan 75 lira yerine 90 liradan satmaya başladı.
Yaklaşık 3 aydır zam isteyen ciğercilere, geçen hafta Edirne Ticaret ve Sanayi Odası ile Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nden zam kararı çıktı.
Edirne Ticaret ve Sanayi Odası, bağlı bulunduğu ciğercilere 120 lira tavan fiyatı uygulamasıyla tarife belirlerken, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği de 75 liradan satılan ciğerin porsiyonunu aynı tarifeden 120 liraya yükseltti.
Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sezai Irmak, kentin meşhur ciğerine 120 lira tavan fiyatı belirlediklerini söyledi.
Kentte ciğerin porsiyon tavan fiyatının 120 lira olduğunu fakat 80 liraya da satıldığını belirten Irmak, "Ciğerin tavan fiyatı 120 TL ama 90 TL’ye, 80 TL’ye de satan var. Herkes bütçesine uygun yerde ciğeri tüketebilir'' diye konuştu.
Edirneli ciğerci esnafı Erdal Akgün ise, "Biz 1 ay önce 95 TL yapmıştık. Şu anda 95 TL’den devam ediyoruz. 120 TL yapmaya da gönlümüz razı değil. Bir anlamda da 120 TL yapmaya utanıyorum. Direnebildiğimiz kadar direneceğiz'' ifadelerini kullandı.