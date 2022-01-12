Edirne'de 'yasaklı ırk' köpekler için barınakta yer kalmadı

Terk edilen pitbulların sayısının artmaya başladığını söyleyen Barlas, "Tabi biz şikayet geldiğinde hızlı bir şekilde müdahale diyoruz. Ancak işin açıkçası bu pitbull ve yasak ırklı hayvanlara bakanların hayvanları ile ilgili olan tavırları beklentimizin altında kaldı. Yani çok basit kısırlaştırma işlemlerini yaptırıp, Tarım ve Orman Bakanlığı'na kayıtlarını yaptıracaklar ve işlem bu şekilde bitecekti ama farklı bir yere evirildi" dedi.