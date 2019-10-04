Edirne'de yolları su bastı, Çanakkale'de feribotun halatı koptu (Meteoroloji uyarmıştı)
Anadolu Ajansı
Meteoroloji'nin Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'de bugün için yaptığı yağış uyarısının ardından Edirne’de yağmur yağışı etkili oldu. Çanakkale'de ise şiddetli yağış sırasında kopan feribotun halatı panik dolu anlar yaşattı.
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1Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nin il ve ilçelerinde beklenen gök gürültülü sağanak Trakya'yı etkisi altına aldı.
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2Havanın kapandığı Edirne'de saat 15.30'dan itibaren sağanak yağmur yağmaya başladı.
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3Zaman zaman etkisini artıran yağış hayatı olumsuz yönde etkiledi.
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4Yağışla birlikte şiddetli rüzgâr nedeniyle de bazı işyerlerinin tabelaları uçarken, esnaflar dışarıda bulunan eşyalarını güçlükle içeriye aldı.
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5Bazı esnaflar işyerlerine suların girmesini önlemek için önlemler aldı. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı yerlere sığınırken, bazı cadde ve sokaklar suyla kaplandı, araçlar ilerlemekte zorlandı.
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6Edirne kent merkezinde suyla kaplanan caddeler üzerinde trafik ekipleri önlem alarak, sürücüleri uyardı.
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FIRTINA DA ETKİLİ OLDUFırtına, Edirne'nin Keşan ilçesi sahili ile Enez ilçelerinde de etkili oldu. Denizde dalgalar yükselirken, sahil kesimindeki tesislerde bulunanlar zor anlar yaşadı.
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ÇANAKKALEÇanakkale'nin Gelibolu iskelesinde, şiddetli fırtına sebebiyle sıra bekleyen feribotlardan birinin halatı koptu.
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10Halatın kopması sonrası hemen yanında bulunan pilot tekneye yanaşıp sıkıştıran feribot, bölgedeki vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.
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11Halatın kopmasıyla kontrolsüz bir şekilde hareket etmeye başlayan feribot, hemen yanında bulunan pilot teknesine doğru yanaştı ve iskeleye sıkıştırmaya başladı.
Olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken, feribot ise kısa sürede yeniden kontrol altına alındı.