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Edirne'de yolları su bastı, Çanakkale'de feribotun halatı koptu (Meteoroloji uyarmıştı)

Anadolu Ajansı

Meteoroloji'nin Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'de bugün için yaptığı yağış uyarısının ardından Edirne’de yağmur yağışı etkili oldu. Çanakkale'de ise şiddetli yağış sırasında kopan feribotun halatı panik dolu anlar yaşattı.

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    Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nin il ve ilçelerinde beklenen gök gürültülü sağanak Trakya'yı etkisi altına aldı.
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    Havanın kapandığı Edirne'de saat 15.30'dan itibaren sağanak yağmur yağmaya başladı.
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    Zaman zaman etkisini artıran yağış hayatı olumsuz yönde etkiledi.
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    Yağışla birlikte şiddetli rüzgâr nedeniyle de bazı işyerlerinin tabelaları uçarken, esnaflar dışarıda bulunan eşyalarını güçlükle içeriye aldı.
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    Bazı esnaflar işyerlerine suların girmesini önlemek için önlemler aldı. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı yerlere sığınırken, bazı cadde ve sokaklar suyla kaplandı, araçlar ilerlemekte zorlandı.
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    Edirne kent merkezinde suyla kaplanan caddeler üzerinde trafik ekipleri önlem alarak, sürücüleri uyardı.
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    FIRTINA DA ETKİLİ OLDU

    FIRTINA DA ETKİLİ OLDU
    Fırtına, Edirne'nin Keşan ilçesi sahili ile Enez ilçelerinde de etkili oldu. Denizde dalgalar yükselirken, sahil kesimindeki tesislerde bulunanlar zor anlar yaşadı.
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    ÇANAKKALE

    ÇANAKKALE
    Çanakkale'nin Gelibolu iskelesinde, şiddetli fırtına sebebiyle sıra bekleyen feribotlardan birinin halatı koptu.
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    Halatın kopması sonrası hemen yanında bulunan pilot tekneye yanaşıp sıkıştıran feribot, bölgedeki vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.
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    Halatın kopmasıyla kontrolsüz bir şekilde hareket etmeye başlayan feribot, hemen yanında bulunan pilot teknesine doğru yanaştı ve iskeleye sıkıştırmaya başladı.

    Olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken, feribot ise kısa sürede yeniden kontrol altına alındı.
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