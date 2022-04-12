Edirne'de zift dolu havuzun patladığı şantiyenin faaliyetleri durduruldu

Edirne'de merkeze bağlı Hasanağa köyündeki asfalt şantiyesinde havuz duvarının patlaması sonucu yaklaşık 10 dönüm alana yayılan tonlarca ziftin büyük bölümü temizlendi. Edirne Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Engin Öztürk, bölgeden alınan numunelerin Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'na (TÜBİTAK) gönderildiğini belirterek, Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu bulunmayan tesisin faaliyetlerinin durdurulduğunu söyledi.

Haberler - DHA 12.04.2022 - 10:34

Edirne'de zift dolu havuzun patladığı şantiyenin faaliyetleri durduruldu - 1

'nin Hasanağa köyü yakınlarındaki asfalt şantiyesinin 5 bin tonluk fuel oil havuzunun duvarında 6 Nisan günü çökme oldu.

Havuzdan sızan ‘bitüm’ adı verilen bin 500 ton zift, çevreye yayıldı. Yaklaşık 2 kilometre dere yatağından ilerleyen zift, ekili arazilerde zarara yol açtı.

İş makineleri ile yapılan çalışmayla sızıntı durduruldu.

Edirne'de zift dolu havuzun patladığı şantiyenin faaliyetleri durduruldu - 2

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün yürüttüğü soruşturma kapsamında Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporunun olmadığı tespit edilen tesisin faaliyetleri durduruldu.

Tarlalarda yürütülen temizlik çalışmalarında ise sona gelindi.

Edirne'de zift dolu havuzun patladığı şantiyenin faaliyetleri durduruldu - 3

"TEMİZLEME ÇALIŞMALARINA ARA VEİRLDİ"

Edirne Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Engin Öztürk, hava şartlarından dolayı toprak yumuşadığı için makinelerle temizlik çalışmasına ara verdiklerini söyledi.

Öztürk, “Toprağın şu an sertleşmesini bekliyoruz. Çalışmalar 5 gündür devam ediyor. Araçla çalışma yapılan kısma biraz ara verildi ama işçi arkadaşlarımız manuel olarak temizleme çalışmalarını sürdürüyor. Toprağın, zeminin durumuna göre araçlar girip temizlemeyi bitirecek" dedi. 

Edirne'de zift dolu havuzun patladığı şantiyenin faaliyetleri durduruldu - 4

"ANALİZ İÇİN TÜBİTAK'A GÖNDERİLDİ"

Bölgeden alınan numunelerin TÜBİTAK'a analiz için gönderildiğini kaydeden Öztürk, "Analiz sonucu henüz gelmedi, sonuç geldikten sonra yayılan maddenin tehlikeli mi tehlikesiz mi olduğu ortaya çıkacak. Büyük ihtimal tehlikesiz olduğu düşünülüyor" diye konuştu.

Edirne'de zift dolu havuzun patladığı şantiyenin faaliyetleri durduruldu - 5

"İDARİ YAPTIRIMLAR BAŞLADI"

Tesisin faaliyetinin de durdurulduğunu belirten Öztürk, "Şirketin faaliyeti durduruldu, idari yaptırımlar başladı. Malzeme çok dar bir alanda yayılım gösterdi. 2- 3 tarlaya nüksettiği görüldü. Yaklaşık 10 dönümlük alan olduğu belirlendi. Buralarda da ekili alan 5 dönümlük yer" sözlerini kullandı.

Edirne'de zift dolu havuzun patladığı şantiyenin faaliyetleri durduruldu - 6
Edirne'de zift dolu havuzun patladığı şantiyenin faaliyetleri durduruldu - 7
Edirne'de zift dolu havuzun patladığı şantiyenin faaliyetleri durduruldu - 8
Edirne'de zift dolu havuzun patladığı şantiyenin faaliyetleri durduruldu - 9
Edirne'de zift dolu havuzun patladığı şantiyenin faaliyetleri durduruldu - 10
Edirne'de zift dolu havuzun patladığı şantiyenin faaliyetleri durduruldu - 11
Edirne'de zift dolu havuzun patladığı şantiyenin faaliyetleri durduruldu - 12
Edirne'de zift dolu havuzun patladığı şantiyenin faaliyetleri durduruldu - 13
Edirne'de zift dolu havuzun patladığı şantiyenin faaliyetleri durduruldu - 14
Edirne'de zift dolu havuzun patladığı şantiyenin faaliyetleri durduruldu - 15
Edirne'de zift dolu havuzun patladığı şantiyenin faaliyetleri durduruldu - 16
Edirne'de zift dolu havuzun patladığı şantiyenin faaliyetleri durduruldu - 17

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