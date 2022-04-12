Edirne'de zift dolu havuzun patladığı şantiyenin faaliyetleri durduruldu

"TEMİZLEME ÇALIŞMALARINA ARA VEİRLDİ"

Edirne Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Engin Öztürk, hava şartlarından dolayı toprak yumuşadığı için makinelerle temizlik çalışmasına ara verdiklerini söyledi.

Öztürk, “Toprağın şu an sertleşmesini bekliyoruz. Çalışmalar 5 gündür devam ediyor. Araçla çalışma yapılan kısma biraz ara verildi ama işçi arkadaşlarımız manuel olarak temizleme çalışmalarını sürdürüyor. Toprağın, zeminin durumuna göre araçlar girip temizlemeyi bitirecek" dedi.