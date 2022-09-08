Edirne'deki Bulgar turist akını | İşyeri kiraları yüzde 400 arttı

'EV KİRALARININ BULGARLARLA ALAKASI YOK'

Kira artışlarının Bulgar turistler ile ilgili olmadığını söyleyen Çeker, "Ev kiraları zaten Edirne'mizde o kadar çok yükseldi ki... 3-4 ay önce Edirne'mizde 1+1 evleri bin lira ile bin 500 lira arasında veriyorduk. Şu anda hem daire yok. Edirne'mize 10- 15 bin öğrenci girişi oldu. Bir de Edirne'miz memur şehri, atamalar çok oldu. Bu da fiyatları epey yükseltti. Şu anda 1+1 daireler, 2- 3 bin TL'ye kadar çıkıyor. Bazı bölgelerde 4 bin TL'ye kadar çıkan yerler var. Kiraların Bulgarlar ile alakası yok. Bulgarların genellikle ticarethane ile alakası var" diye konuştu.