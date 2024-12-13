Edirne'deki korkunç kazanın ayrıntıları ortaya çıktı: 112'ye "SOS" araması gitmiş

Edirne'de sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, evin duvarına çarparak alev aldı ve 4 kişi yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden kişilerin Trakya Üniversitesi öğrencileri olduğu ortaya çıktı. Öğrencilerin eğlence mekanından çıktıktan sonra kaza yaptıkları belirlenirken hayatını kaybedenlerden gençlerden birinin telefonunun ise 112'ye "SOS" araması yaptığı belirlendi. Ayrıca olay yeri inceleme ekipleri ise yanan aracın bagajında LPG yakıt tankı buldu.

Edirne'deki korkunç kazanın ayrıntıları ortaya çıktı: 112'ye "SOS" araması gitmiş - 1

Bir otomobil, Güney Çevre Yolu'nda bir evin duvarına çarptı. Bir anda alev alan otomobil tamamen yandı.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri aracı söndürdü.

TÜRKİYE HABERLERİ

Edirne'deki korkunç kazanın ayrıntıları ortaya çıktı: 112'ye "SOS" araması gitmiş - 2

Otomobilde bulunan 4 kişinin yanarak öldüğü belirlendi.

Edirne'deki korkunç kazanın ayrıntıları ortaya çıktı: 112'ye "SOS" araması gitmiş - 3

LPG YAKIT TANKERİ

Olay yeri inceleme ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı. Yanan aracın bagajında LPG yakıt tankı görüldü.

Edirne'deki korkunç kazanın ayrıntıları ortaya çıktı: 112'ye "SOS" araması gitmiş - 4

ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Kazada hayatını kaybedenlerin Trakya Üniversitesi öğrencileri İlker Bulur (20), Buse Beril Altan (18) ve Cansel Atmaca (20) ile bir hamburgercide çalışan Görkem Eroğlu (22) olduğu tespit edildi.

Edirne'deki korkunç kazanın ayrıntıları ortaya çıktı: 112'ye "SOS" araması gitmiş - 5

112'YE "SOS" ARAMASI YAPMIŞ

Araçtaki gençlerin bir eğlence mekanından çıktıktan bir süre sonra kaza geçirdikleri belirlendi.

Edirne'deki korkunç kazanın ayrıntıları ortaya çıktı: 112'ye "SOS" araması gitmiş - 6

Kaza sonrası yanan araçta yaşamını yitirenlerden birinin cep telefonunun durumu algılayıp Acil Durum (SOS) araması yaparak 112'ye bildirimde bulunduğu tespit edildi.

Edirne'deki korkunç kazanın ayrıntıları ortaya çıktı: 112'ye "SOS" araması gitmiş - 7

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Edirne'deki korkunç kazanın ayrıntıları ortaya çıktı: 112'ye "SOS" araması gitmiş - 8
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