Edirne'deki korkunç kazanın ayrıntıları ortaya çıktı: 112'ye "SOS" araması gitmiş
Edirne'de sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, evin duvarına çarparak alev aldı ve 4 kişi yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden kişilerin Trakya Üniversitesi öğrencileri olduğu ortaya çıktı. Öğrencilerin eğlence mekanından çıktıktan sonra kaza yaptıkları belirlenirken hayatını kaybedenlerden gençlerden birinin telefonunun ise 112'ye "SOS" araması yaptığı belirlendi. Ayrıca olay yeri inceleme ekipleri ise yanan aracın bagajında LPG yakıt tankı buldu.
Bir otomobil, Güney Çevre Yolu'nda bir evin duvarına çarptı. Bir anda alev alan otomobil tamamen yandı.
Bölgeye gelen itfaiye ekipleri aracı söndürdü.