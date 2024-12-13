Edirne'deki korkunç kazanın ayrıntıları ortaya çıktı: 112'ye "SOS" araması gitmiş

ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Kazada hayatını kaybedenlerin Trakya Üniversitesi öğrencileri İlker Bulur (20), Buse Beril Altan (18) ve Cansel Atmaca (20) ile bir hamburgercide çalışan Görkem Eroğlu (22) olduğu tespit edildi.