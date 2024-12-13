Edirne'deki korkunç kazanın ayrıntıları ortaya çıktı: Can verenlerin yaşları belli oldu

Edirne'de sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, evin duvarına çarparak alev aldı. İtfaiye görevlilerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken araçta yapılan incelemede 4 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Olaya ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıkarken hayatını kaybeden kişilerin 20'li yaşlarda iki kadın iki erkek olduğu belirlendi.

Edirne'deki korkunç kazanın ayrıntıları ortaya çıktı: Can verenlerin yaşları belli oldu - 1

Henüz sürücüsü belirlenemeyen bir otomobil, Güney Çevre Yolu'nda bir evin duvarına çarptı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Edirne'deki korkunç kazanın ayrıntıları ortaya çıktı: Can verenlerin yaşları belli oldu - 2

Bir anda alev alan otomobil tamamen yandı.

Edirne'deki korkunç kazanın ayrıntıları ortaya çıktı: Can verenlerin yaşları belli oldu - 3

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri aracı söndürdü.

Edirne'deki korkunç kazanın ayrıntıları ortaya çıktı: Can verenlerin yaşları belli oldu - 4

Saniyeler içinde alev alan otomobilde bulunan 20'li yaşlardaki iki kadın ve iki erkek araçtan dışarı çıkamamalarından ötürü yanarak feci şekilde can verdiler.

Edirne'deki korkunç kazanın ayrıntıları ortaya çıktı: Can verenlerin yaşları belli oldu - 5

Kazada hayatını kaybedenlerin kimlikleri henüz tespit edilemedi.

Edirne'deki korkunç kazanın ayrıntıları ortaya çıktı: Can verenlerin yaşları belli oldu - 6

Kimlik belirleme çalışmaları sürerken, olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından 4 kişinin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Edirne'deki korkunç kazanın ayrıntıları ortaya çıktı: Can verenlerin yaşları belli oldu - 7

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Edirne'deki korkunç kazanın ayrıntıları ortaya çıktı: Can verenlerin yaşları belli oldu - 8
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