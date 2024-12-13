Edirne'deki korkunç kazanın ayrıntıları ortaya çıktı: Can verenlerin yaşları belli oldu
Edirne'de sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, evin duvarına çarparak alev aldı. İtfaiye görevlilerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken araçta yapılan incelemede 4 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Olaya ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıkarken hayatını kaybeden kişilerin 20'li yaşlarda iki kadın iki erkek olduğu belirlendi.
Henüz sürücüsü belirlenemeyen bir otomobil, Güney Çevre Yolu'nda bir evin duvarına çarptı.